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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

حجت‌الاسلام موسوی نیا:

13 هزار نفر بوشهر در مراسم اعتکاف شرکت کردند

13 هزار نفر بوشهر در مراسم اعتکاف شرکت کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات استان بوشهر گفت: حدود 13 هزار نفر در 120 مسجد استان بوشهر در مراسم اعتکاف امسال شرکت کردند.

حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری گفتمانهای دینی با موضوع تبیین جایگاه ولایت فقیه، توزیع جزوه و کتاب به منظور بصیرت افزایی، برپایی جلسات قرائت قرآن کریم با حضور قاریان برجسته استان، تشکیل حلقه های معرفتی و خاطره نویسی معتکفان از برنامه های امسال در ایام البیض بوده است.

وی اظهارداشت: در این ایام به منظور پاسخگویی به شبهات دینی معتکفین، اقامه نماز جماعت، قرائت قرآن کریم و قرائت دعاهای مختلف مبلغ و مبلغه به مساجدی که اعتکاف برگزار شده اعزام شده اند.

رئیس سازمان تبلیغات استان بوشهر گفت: همچنین 65 روحانی برای تبلیغ موضوعات حجاب و عفاف در این ایام به روستاها سفر کردند.

کد مطلب 1339427

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