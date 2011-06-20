13 هزار نفر بوشهر در مراسم اعتکاف شرکت کردند

حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری گفتمانهای دینی با موضوع تبیین جایگاه ولایت فقیه، توزیع جزوه و کتاب به منظور بصیرت افزایی، برپایی جلسات قرائت قرآن کریم با حضور قاریان برجسته استان، تشکیل حلقه های معرفتی و خاطره نویسی معتکفان از برنامه های امسال در ایام البیض بوده است .

وی اظهارداشت: در این ایام به منظور پاسخگویی به شبهات دینی معتکفین، اقامه نماز جماعت، قرائت قرآن کریم و قرائت دعاهای مختلف مبلغ و مبلغه به مساجدی که اعتکاف برگزار شده اعزام شده اند.

رئیس سازمان تبلیغات استان بوشهر گفت: همچنین 65 روحانی برای تبلیغ موضوعات حجاب و عفاف در این ایام به روستاها سفر کردند.