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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

مقدم:

رویکرد ناجا در برگزاری جشنواره فیلم پلیس تولید آثار سفارشی نباشد

رویکرد ناجا در برگزاری جشنواره فیلم پلیس تولید آثار سفارشی نباشد

کارگردان "پایتخت" عنوان کرد، ناجا در برگزاری جشنواره فیلم پلیس می تواند بزرگترین حامی فیلمساز باشد و رویکرد پلیس به برگزاری جشنواره نباید تولید آثار سفارشی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس مقدم در این ارتباط گفت: سینما وسیله ای است که می توان از آن برای موضوعات اجتماعی به خوبی استفاده کرده و توجه به جامعه، جرم و مجرم در سینما می تواند سوژه های پلیسی-اجتماعی باشد. همیشه زمینه جرم و بزهکار در محیط اطراف جامعه وجود دارد که افراد متناسب با شرایط فرهنگی و خانوادگی به سمت آن گرایش پیدا می کنند.

وی افزود: معتقدم سه عنصر جامعه، جرم و مجرم با امنیت فردی و اجتماعی مرتبط است و برقراری این امنیت به عملکرد پلیس باز می گردد. اگر این جشنواره هدفمند باشد و موضوعات قابل بحث و توجه در آن دیده شود، جشنواره فیلم پلیس کارنامه درخشانی خواهد داشت.

مقدم در ادامه بیان کرد: این جشنواره بایدامکانات لازم را برای فیلمساز فراهم کند و خود پلیس باید اولین نهادی باشد که شرایط لازم را برای تولید فیلم های پلیسی- اجتماعی فراهم سازد.

کارگردان سریال "پایتخت" نقش نهادهای دولتی در ورود به هنر سینما را ضروری خواند و بیان داشت: اگر این نهادها به سراغ موضوعات اجتماعی بروند موثر تر است اما اگر این رویکرد سفارشی وکلیشه ای باشد، در جامعه نتیجه نخواهد داشت و فیلمسازان و فیلم ها به ویترین تبدیل می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که پلیس چگونه می تواند از هنر برای جلوگیری از وقوع جرم استفاده کند، گفت: تجربه نشان داده آنقدر که یک فیلم و سریال می تواند تاثیر فرهنگی و اجتماعی روی مخاطب داشته باشد شاید صدها سخنرانی و پند و اندرز این تاثیر را نداشته باشد.
 

کد مطلب 1339441

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