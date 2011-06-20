رویکرد ناجا در برگزاری جشنواره فیلم پلیس تولید آثار سفارشی نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس مقدم در این ارتباط گفت: سینما وسیله ای است که می توان از آن برای موضوعات اجتماعی به خوبی استفاده کرده و توجه به جامعه، جرم و مجرم در سینما می تواند سوژه های پلیسی-اجتماعی باشد. همیشه زمینه جرم و بزهکار در محیط اطراف جامعه وجود دارد که افراد متناسب با شرایط فرهنگی و خانوادگی به سمت آن گرایش پیدا می کنند.

وی افزود: معتقدم سه عنصر جامعه، جرم و مجرم با امنیت فردی و اجتماعی مرتبط است و برقراری این امنیت به عملکرد پلیس باز می گردد. اگر این جشنواره هدفمند باشد و موضوعات قابل بحث و توجه در آن دیده شود، جشنواره فیلم پلیس کارنامه درخشانی خواهد داشت.

مقدم در ادامه بیان کرد: این جشنواره بایدامکانات لازم را برای فیلمساز فراهم کند و خود پلیس باید اولین نهادی باشد که شرایط لازم را برای تولید فیلم های پلیسی- اجتماعی فراهم سازد.

کارگردان سریال "پایتخت" نقش نهادهای دولتی در ورود به هنر سینما را ضروری خواند و بیان داشت: اگر این نهادها به سراغ موضوعات اجتماعی بروند موثر تر است اما اگر این رویکرد سفارشی وکلیشه ای باشد، در جامعه نتیجه نخواهد داشت و فیلمسازان و فیلم ها به ویترین تبدیل می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که پلیس چگونه می تواند از هنر برای جلوگیری از وقوع جرم استفاده کند، گفت: تجربه نشان داده آنقدر که یک فیلم و سریال می تواند تاثیر فرهنگی و اجتماعی روی مخاطب داشته باشد شاید صدها سخنرانی و پند و اندرز این تاثیر را نداشته باشد.

