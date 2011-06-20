به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم بیش از 150 تن از نویسندگان و برگزیدگان کتاب کودک، نوجوان و جوان حضور دارند و در آن از برگزیدگان جشنواره قصهنویسی و همچنین بخش تصویرگری و وبلاگ با اهدای تندیس و جوایز ویژه تقدیر میشود.
در این جشنواره به افراد برتر اول تا سوم به ترتیب پنج، سه و یک سکه تمام بهار آزادی جایزه اهدا خواهد شد و از نفرات چهارم تا بیستم این مسابقه نیز تقدیر خواهد شد. تمام آثار نفرات برتر از اول تا بیستم را شرکت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر خواهد کرد.
شنیدهها حاکی از آن است که 21 قصهنویس، 25 تصویرگر و یک وبلاگنویس در این مراسم تقدیر میشوند و همچنین داوران این جشنواره نیز مورد قدردانی قرار خواهند گرفت.
همچنین در میان میهمانان مراسم نام سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هوشنگ مرادی کرمانی و بهاءالدین خرمشاهی به چشم میخورد.
مراسم اختتامیه جشنواره «قصهنویسی و تصویرگری کودک، نوجوان و جوان» از ساعت 16 تا 18 در دفتر انتشارات علمی و فرهنگی به نشانی خیابان آفریقا، چهارراه شهید حقانی، کوچه کمان، شماره 25 برگزار میشود.
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