به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم بیش از 150 تن از نویسندگان و برگزیدگان کتاب کودک، نوجوان و جوان حضور دارند و در آن از برگزیدگان جشنواره قصه‌نویسی و همچنین بخش تصویرگری و وبلاگ با اهدای تندیس و جوایز ویژه تقدیر می‌شود.

در این جشنواره به افراد برتر اول تا سوم به ترتیب پنج، سه و یک سکه تمام بهار آزادی جایزه اهدا خواهد شد و از نفرات چهارم تا بیستم این مسابقه نیز تقدیر خواهد شد. تمام آثار نفرات برتر از اول تا بیستم را شرکت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر خواهد کرد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که 21 قصه‌نویس، 25 تصویرگر و یک وبلاگ‌نویس در این مراسم تقدیر می‌شوند و همچنین داوران این جشنواره نیز مورد قدردانی قرار خواهند گرفت.

همچنین در میان میهمانان مراسم نام سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هوشنگ مرادی کرمانی و بها‌ءالدین خرمشاهی به چشم می‌خورد.

مراسم اختتامیه جشنواره «قصه‌نویسی و تصویرگری کودک، نوجوان و جوان» از ساعت 16 تا 18 در دفتر انتشارات علمی و فرهنگی به نشانی خیابان آفریقا، چهارراه شهید حقانی، کوچه کمان، شماره 25 برگزار می‌شود.