علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: به هر حال آقای مظلومی تصمیم دارد برای فصل آینده با یکسری بازیکنان قطع همکاری کند. این بازیکنانی که از ما جدا می‌شوند قطعا از فوتبال که جدا نخواهد شد.

وی افزود: سرمربی تیم بنابه مصالح تیم خود و البته این بازیکنان تصمیم گرفته با آنها قطع همکاری کند. در این خصوص تصمیم گیرنده اصلی سرمربی است و من باید خواسته‌های او را اجرا کنم. در فوتبال حرفه‌ای اینکه بازیکنی چون از تیمی جدا شده برعلیه آن تیم و مربی‌اش موضع گیری کند، قابل قبول نیست.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بازیکنان جدا شده از استقلال در تیم‌های دیگر همچنان مهره‌هایی مثمرثمر باشند، در خصوص اقدامات باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات گفت: در فصل نقل و انتقالات تقریبا به جاهای خوبی رسیده ایم. تا به امروز نفراتی چون جاسم کرار، محمد نصرتی و علی حمودی را جذب کرده‌ایم و فقط می توانیم سه بازیکن دیگر به خدمت درآوریم. با این شرایط خیلی با دقت عمل می کنیم تا سهمیه‌های خود را به راحتی از دست ندهیم.

فتح الله زاده در خصوص آغاز تمرینات تیم استقلال با حضور سه بازیکن گفت: مشکل خاصی نیست. تیم ما تا مرحله نیمه نهایی در جام حذفی حضور داشته و طبیعی است که تمرینات‌مان دیرتر از دیگر تیم‌ها آغاز شود. با توجه به اینکه هنوز مراحل آماده سازی دیگر تیم‌ها آغاز نشده است، ما هم نگرانی از این بابت نداریم و از روز شنبه هفته آینده مراحل آماده سازی خود را از سر خواهیم گرفت.

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص روند مذاکرات این باشگاه با آندرانیک تیموریان و سیدمهدی رحمتی گفت: با این دو بازیکن هم مذاکرات خوبی داشته‌ایم و قرار است تا پایان هفته جاری برای عقد قرارداد با آنها تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم.

وی در خصوص جدایی محمود فکری و یورگن گده از کادر فنی تیم فوتبال استقلال نیز گفت: محمود فکری می گوید: "من نمی خواهم در یک تیم دستیار دوم باشم، می خواهم یا دستیار اول یک سرمربی در تیمی لیگ برتری باشم یا در لیگ یک سرمربی یک تیم شوم". این نشان می دهد فکری دنبال پیشرفت است که از این منظر ما خوشحالیم و برای فکری آرزوی موفقیت می کنیم.

فتح الله زاده در ادامه افزود: از سوی دیگر ناراحتیم که نیرویی چون محمود فکری می خواهد از استقلال جدا شود. ما دوست داشتیم همچنان این مربی باتعصب را در اختیار داشته باشیم. فکری چه در دوران مربیگری و چه دوران بازیگری یک استقلالی با اخلاق و باتعصب بود، یک استقلالی به تمام معنا. ما دوست داریم فکری را همچنان در اختیار داشته باشیم اما نمی توانیم مانع از پیشرفت او شویم.

سرپرست باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: گده هم ظاهرا قصد همکاری با ما را ندارد و با ذوب آهن به توافق رسیده است. ما با جدایی او مشکلی نداریم. آنچه مسلم است در اروپا و آمریکای جنوبی مربیان خوب تمرین دهنده زیاد هستند و ما از بابت جایگزینی گده مشکلی نداریم. سعی می کنیم ظرف هفته جاری نفرات جایگزین فکری و گده را مشخص و معرفی کنیم.

"آقای فتح الله زاده، آیا باشگاه استقلال برای عقد قرارداد با بازیکنان جدیدش سقف قرارداد را رعایت می کند؟"، سرپرست باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: قانون سقف قرارداد را رعایت می کنیم اما انتظار داریم "سقف قرارداد" فقط برای ما نباشد. مثلا اگر احسان حاج صفی به فلان تیم رفت باید از او هم سئوال شود که سقف قرارداد را رعایت کرده است. نه اینکه فقط از ما و بازیکنانی که مدنظر داریم، جویا شوند که سقف را رعایت کرده‌ایم یا نه. البته حاج صفی را برای مثال گفتم و امیدوارم برای کسی سوتفاهم ایجاد نشود.

وی از جلسه‌ای با حضور مسئولان برخی باشگاه و سازمان لیگ برتر برای رفع مشکل سقف قرارداد خبر داد و گفت: ما باید نظرات مدیران باشگاه‌ها را جویا شویم و با همکاری سازمان لیگ به گونه‌ای عمل کنیم که تیم‌های لیگ برتری از بابت سقف قرارداد لطمه نخورند. در جلسه پیش رو با مسئولان سازمان لیگ این موارد را مطرح کرده و خواهان اصلاح و قراردادن تبصره‌هایی در قانون سقف قرارداد و نقل و انتقالات شویم.

سرپرست باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: ما لیگی پویا داریم که در کنفدراسیون فوتبال آسیا از این لیگ رضایت کافی را ندارند. خوشبختانه از خیلی از کشورهای آسیایی پیش هستیم و با برگزاری لیگی منظم در قاره کهن جزو پیش رو ها در آسیا هستیم. رسیدن به این جایگاه ماحصل تلاش مسئولان سازمان لیگ و همکاری باشگاه‌هاست که باید در آینده نیز تداوم یابد.