اتمام واگذاری 3000 واحد مسکن مهر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشت خبری افزود: ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد از اهداف این نهاد به یادگارمانده از امام راحل(ره) بوده و تاکنون این نهاد توانسته است دراین زمینه منشاء برکات زیادی باشد.
وی ادامه داد: باتوجه به ماموریت اخیری که در رابطه با ساخت مسکن مهر و عرضه آن درشهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت به اقشارکم درآمد به عهده بنیادمسکن گذاشته شده این بنیاد توانسته است در کوتاهترین زمان سه هزار و 183 واحدمسکونی مسکن مهر رابه اتمام رساند.
محمدی با بیان اینکه این تعداد واحد مسکونی به واجدان شرایط تحویل داده شد، یاد اور شد: سهم این استان درسالهای 89 و90 در42 شهر آذربایجان شرقی احداث 11هزار و 38 واحد مسکونی بوده که تاکنون 13 هزار و 635 نفر از متقاضیان واجد شرایط برای استفاده ازتسهیلات بانکی مسکن مهر به بانکها معرفی شده اند.
مدیر کل بنیاد مسکن همچنین گفت: تعداد سه هزار و 248 واحد مسکونی در قالب 42 تعاونی و سه هزار و 105 واحد در قالب 25 انبوه ساز و827 واحدمسکونی نیز در قالب گروهی و شش هزار و 455 واحد نیز درقالب متقاضیان خودمالک درحال اقدام هستند.
محمدی همچنین اظهار امیدواری کرد با اجرای خوب طرح مسکن شاهد قدمهای موثری در رفع معضل مسکن اقشارکم درآمد جامعه باشیم.
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