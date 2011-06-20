باید منتظر حملات نظامی بیشتر کره شمالی باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "والتر شارپ" امروز دوشنبه گفت: درحالیکه کره شمالی خواهان افزایش حملات نظامی خود برای دستیابی به اهدافش است، کره جنوبی همپیمان آمریکا آمادگی لازم را در برابر این حملات دارد.

والتر شارپ گفت: آمریکا و کره جنوبی سال گذشته با برگزاری رزمایش های مشترک آمادگی خود را در برابر اقدامات تحریک آمیز پیونگ یانگ بیش از هر زمان دیگر اعلام کردند.

این رزمایش ها در بخش های مرزی کره شمالی درحالی برگزار شد که پیونگ یانگ هر گونه تحرک نظامی در مرزهای مشترک خود از سوی سئول را تهدید جدی تلقی کرده و درباره آن هشدار داده بود. کره شمالی پس از اجرای نخستین رزمایش نظامی سئول هشدار داد که ادامه اینگونه اقدامات سبب درگرفتن جنگی خونین در منطقه خواهد شد.

