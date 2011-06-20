به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مستند 26 قسمتی"عروس ایران" که از 15 فروردین آغاز شده است و به بررسی مختصات اکولوژیکی کوهستان سهند می‌پردازد همچنان ادامه دارد. تصویربرداری این مستند آذرماه به پایان می‌رسد.

پیش‌تولید مجموعه مستند "عروس ایران" شامل تحقیق، نگارش و بازبینی مکان‌ها از خرداد تا مهر 89 بوده است. همچنین تدوین همزمان مجموعه در حال انجام است.

علی سعیدی‌پور نویسندگی و کارگردانی این مستند را بر عهده دارد. مسعود وطن‌خواه و محمد سیاهی‌پور تصویربردار، مهدی حسینی علمداری تدوین و صداگذاری را انجام داده‌اند. هادی ولی‌پور و مهدی اسماعیل دستیاران تهیه این مستند هستند و محمد ملکی آهنگساز این مستند را بر عهده دارد.

مصطفی رزاق‌کریمی به عنوان ناظر کیفی در کنار دیگر عوامل در ساخت این مجموعه همکاری کرده است. جمال پور فرج نیز تهیه‌کننده این مجموعه است.

مجموعه مستند "عروس ایران" در 26 قسمت 30 دقیقه‌ای تا نیمه اول بهمن‌ماه برای پخش آماده می‌شود.