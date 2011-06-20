همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر برگزاری این همایش ملی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار فراخوان برگزاری این همایش در سطح کشور، افزود: تغییرات اقلیمی و تنش های محیطی زنده و غیر زنده، راهکارهای نوین برای مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیم، بحران آب با تاثیر بر بحران خشکی و خشک شدن دریاچه ارومیه، جنگل، مرتع و نقش پوشش های نباتی در ارتباط با تغییرات اقلیمی، از جمله محورهای برگزاری این همایش هستند.

عبدالله حسن زاده قورت تپه بهره برداری از ذخایر ژنتیکی در زمینه تعدیل تغییرات اقلیمی، آلودگی های محیطی و اقلیم، امنیت غذایی و اقلیم، تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر گونه های گیاهی وجانوری، تاثیر اقلیم و تغییرات آبی خاکی کشاروزی، انرژی و تغییر اقلیم با محوریت سوخت های بیولوژیک، انرژی های پک، سوخت های فسیلی و غیره، آثار فرهنگی اجتماعی اقلیم را از دیگر محورهای برگزاری این همایش ملی عنوان کرد.

وی بیان داشت: این همایش با مشارکت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استانداری، بانک ژن گیاهی ملی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشگاه ارومیه، دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشاورزی شهید باکری ارومیه، سازمان جهاد کشاورزی، محیط زیست، سازمان بازرگانی، شیلات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی برگزار می شود.