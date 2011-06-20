زمینه های همکاری دانشگاه آزاد شیراز با مرکز ISC بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید زمینه های گسترش همکاری دانشگاه آزاد با این دو مرکز اطلاعات علمی بررسی شد.

همچنین مقامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز خواستار استفاده از تجربیات ارزشمند مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC در جهت کیفیت بخشی حوزه پژوهش این دانشکاه از طریق نمایه سازی نشریات آن در ISC، برگزاری نشستها، عقد تفاهمنامه های همکاری و برگزاری کارگاه های آشنایی با رتبه بندی دانشگاه های کشور و کارگاه های آموزشی آشنایی با زیرسیستمها و پایگاه های مختلف مرکز منطقه ای اطلاع سانی علوم و فناوری و ISC شدند.

در این بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گفت: مرکز منطقه ای اطلاع سانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با توانمندیهای خود، انحصار دسترسی به اطلاعات علمی را که دیرزمانیست در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده شکستند.

محمد جمال زاده واگذاری مسئولیت این دو پایگاه تحقیقاتی به جمهوری اسلامی ایران را نشان دهنده توان و قدرت بالای علمی کشور دانست.

همچنین مقامات این دانشگاه ضمن تحسین دستاوردهای چشمگیر این دو مرکز در حوزه بین الملل، اذعان داشتند که می توان از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC به عنوان پل ارتباطی با خارج از کشور به منظور برقراری تعامل هرچه موثر تر با پایگاه های اطلاعاتی خارجی جهت نمایه سازی نشریات دانشگاه آزاد در آن پایگاه ها بهره جست.

در ادامه این نشست موضوع انتخاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به عنوان نماینده ای از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC در میان دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی جهت انجام هماهنگی، اطلاع رسانی لازم و برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با رتبه بندی دانشگاه ها، نمایه سازی مجلات و همچنین آشنایی و روش دسترسی به زیرسیستمهای مختلف این دو مرکز مطرح و مورد گفتگو قرار گرفت.

به زودی پس از بررسی دقیق تر مسائل مطرح شده در این جلسه، تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و مرکز منطقه ای اطلاع سانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منعقد خواهد شد.