شرایط مستعد آب و هوایی ایلام عامل افزایش گوزنهای زرد ایرانی است

غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در ابتدا شش راس گوزن زرد کمیاب به استان ایلام آورده شد .

وی بیان داشت: با توجه به شرایط مستعد و خوب آب و هوایی استان ایلام، این تعداد به 20 راس افزایش داده شد و تکثیر پیدا کردند .

کاظمی عنوان کرد: تکثیر و احیاء گوزن زرد ایرانی از دیرباز در مناطق حفاظت شده "مانشت" و "قلارنگ" در استان ایلام صورت می گرفته و در واقع پهنه دشت زیبای زاگرس زیستگاههای اصلی این گونه نادر به شمار می رود .

14 اکیپ اطفا حریق در ایلام تشکل شد

مدیرکل محیط زیست ایلام افزود: 14 اکیپ اطفا حریق در استان ایلام تشکل شده تا بتوانیم از طبیعت بکر ایلام محافظت کنیم .

کاظمی افزود: در این راستا با توجه به فصل تابستان از مردم ایلام درمواقع آتش سوزی و حفظ طبیعت تقاضای همکاری و مشارکت دایم .

خرید هشت دستگاه سنجش آلاینده در استان

این مسئول از خرید هشت دستگاه سنجش آلایده در استان ایلام خبر داد و گفت: این تعداد دسگاه با اعتباری بالغ بر 880 میلیون تومان برای استقرار د شهرستانهای مرکزی خریداری شده است .

وی گفت: با نصب این دستگاه های سنجش آلاینده اظلاع رسانی لازم و به موقع برای کاهش پدیده گرد و غبار بر مردم و تاثیرات منفی به حداقل می رسد .

کاظمی افزود: اقداماتی در سطح ملی برای رفع مشکل گرد و غبار که منشا آن بیشتر کشور عراق بوده در حال انجام است .