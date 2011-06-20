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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شرایط مستعد آب و هوایی ایلام عامل افزایش گوزنهای زرد ایرانی است

شرایط مستعد آب و هوایی ایلام عامل افزایش گوزنهای زرد ایرانی است

ایلام - خبراری مهر: مدیرکل محیط زیست استان ایلام گفت: شرایط مستعد آب و هوایی ایلام عامل افزایش گوزنهای زرد ایرانی است.

غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در ابتدا شش راس گوزن زرد کمیاب به استان ایلام آورده شد.

وی بیان داشت: با توجه به شرایط مستعد و خوب آب و هوایی استان ایلام، این تعداد به 20 راس افزایش داده شد و تکثیر پیدا کردند.

کاظمی عنوان کرد: تکثیر و احیاء گوزن زرد ایرانی از دیرباز در مناطق حفاظت شده "مانشت" و "قلارنگ" در استان ایلام صورت می گرفته و در واقع پهنه دشت زیبای زاگرس زیستگاههای اصلی این گونه نادر به شمار می رود.

14 اکیپ اطفا حریق در ایلام تشکل شد

مدیرکل محیط زیست ایلام افزود: 14 اکیپ اطفا حریق در استان ایلام تشکل شده تا بتوانیم از طبیعت بکر ایلام محافظت کنیم.

کاظمی افزود: در این راستا با توجه به فصل تابستان از مردم ایلام درمواقع آتش سوزی و حفظ طبیعت تقاضای همکاری و مشارکت دایم.

خرید هشت دستگاه سنجش آلاینده در استان

این مسئول از خرید هشت دستگاه سنجش آلایده در استان ایلام خبر داد و گفت: این تعداد دسگاه با اعتباری بالغ بر 880 میلیون تومان برای استقرار د شهرستانهای مرکزی خریداری شده است.

وی گفت: با نصب این دستگاه های سنجش آلاینده اظلاع رسانی لازم و به موقع برای کاهش پدیده گرد و غبار بر مردم و تاثیرات منفی به حداقل می رسد.

کاظمی افزود: اقداماتی در سطح ملی برای رفع مشکل گرد و غبار که منشا آن بیشتر کشور عراق بوده در حال انجام است.

مدیرکل محیط زیست استان ایلام گفت: هم اکنون 26 تشکل زیست محیطی در استان ایلام فعالیت می کننند.

کد مطلب 1339513

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