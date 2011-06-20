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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

ثبت نام کنکور ناپیوسته دانشگاه آزاد از فردا آغاز می شود

ثبت نام کنکور ناپیوسته دانشگاه آزاد از فردا آغاز می شود

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته با آزمون و بدون آزمون سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی از فردا سه شنبه 31 خردادماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام داوطلبان کارشناسی ناپیوسته با آزمون و بدون آزمون سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی از فردا سه شنبه 31 خردادماه ساعت 9 صبح آغاز می شود.

داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org  تا ساعت 24 روز شنبه 11 تیرماه در این آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبان طی این مدت می توانند با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور و تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری و همچنین خرید اینترنتی کارت اعتباری از طریق این پایگاه، ثبت نام را انجام دهند.

متقاضیان دوره بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته می توانند با مراجعه به دفاتر پستی و یا خرید اینترنتی کارت اعتباری در این دوره شرکت کنند.

کد مطلب 1339539

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