به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز دوشنبه در همایش بزرگداشت شهدای بصیرت که در گرامیداشت شهید عبدالحمید دیالمه برگزار شد با بیان اینکه بسیاری از افرادی که بعد از جنگ وارد عرصه سیاسی و فرهنگی شدند همچنان حسرت دوران دفاع مقدس و ارزش های فراوان آن را می خورند، افزود: بسیاری از آنها از اینکه از آن دوران محروم بودند بارها حسرت خود را عیان کردند اما هم اکنون شاهد هستیم تجلی این حضور حماسی در راهیان نور و همایش های شهدا قابل مقایسه است.

وی تاکید کرد: دوران دفاع مقدس تجلی ارزش های دینی بود و افرادی که آن دوران را درک کردند حسرت های بسیاری می خورند.

جلیلی با اشاره به حاکمیت تفکر بسیجی در دوران دفاع مقدس گفت: ظلم به تفکر بسیجی این است که آن را در زمان و مکان خاصی محدود کنیم و لذا بر همین مبنا امام در آخرین پیام به مناسبت سالگرد تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در سال 67 تاکید کردند این جنگ تمام شدنی نیست و ادامه خواهد داشت و تاکید عمده دیگر ایشان بر این بود که سرشت دشمن هیچ گاه عوض نخواهد شد و دشمنی آنها با کشورمان ادامه دار خواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه امام (ره) در پیام خود وظیفه خاصی را برای حوزه و دانشگاه تعریف کردند، افزود: ایشان همواره بر این نکته تاکید داشتند که بسیج دانشجو و طلبه یکی از ضروری ترین تشکل ها است.

وی ادامه داد: در زمانی که جنگ تمام شده بود و بسیاری به فکر استراحت بودند امام حرکت جدیدی را شروع کردند و لذا امام (ره) چند وظیفه را برای دانشجویان تعریف کردند.

جلیلی ادامه داد: ایشان معتقد بودند دانشجویان باید در مراکز خود از انقلاب اسلامی دفاع کنند و دانشگاهها را به جبهه انقلاب تبدیل کنند.

وی تاکید کرد: همچنین ایشان بارها از دانشجویان خواستار شدند که از اصول تغییر ناپذیر نه شرقی نه غربی محافظت نمایند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه مهمترین وظیفه ای که بر دوش مدعیان راه و خط امام است حرکت در چارچوب های اسلام ناب است، اظهار داشت: امام در همین زمینه وظایف بیشتری را در این پیام کوتاه به دانشجویان محول نمودند.

جلیلی تصریح کرد: دانشجویان باید بدانند کار آنها به پایان نرسیده و باید به رسالت عظیم خود عمل کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه باید برای عمل به رسالتهای سنگینی که امام بر دوش دانشجویان گذاشته چند عنصر رعایت شود، افزود: آنچه امام تحت عنوان چارچوب های اصیل اسلام ناب مطرح نمودند باید مورد باور و فهم دانشجویان باشد چرا که بسیاری از انحرافات از آنجا آغاز شد که برخی با ادعای مسلمانی این باور را نداشتند که اسلام می تواند راهگشا و حیات بخش باشد.

وی ادامه داد: همچنین سهم صحیح اندیشه دینی بسیار مهم است و اگر این فهم را نداشته باشیم آنچه عمل خواهیم کرد با ایرادات بسیاری همراه است.

جلیلی یکی دیگر از عناصر مهم در تحقق فرمایشات امام اشاره کرد و اظهار داشت: اگر باور و فهم کافی را داشته باشیم اما شجاعت درست و لازم را برای تحقق این فرمایشات نداشته باشیم راه به جایی نبرده ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: علاوه بر فهم اندیشه اسلام ناب و باور به آن، فهم صحیح از حرکت دشمن بسیار مهم است چرا که برخلاف بسیاری از جنگ های نظامی در جنگ نرم این گونه نیست که جبهه ها از هم متمایز باشد.

وی تاکید کرد: در بسیاری از جنگ های نظامی دشمن به صورت کامل هویدا است اما گاهی فتنه و غبار باعث می شود مرزها و جبهه ها با هم متمایز نشوند و عدم فهم صحیح از حرکت دشمن ما را غافلگیر کند و مانع از این شود که به خوبی حرکت خود را ادامه دهیم.

جلیلی اقدام به موقع و سریع را یکی دیگر از عناصر مهم در اجرایی کردن فرمایشات امام (ره) دانست و افزود: اگر فهم صحیح و شجاعت داشته باشیم و از دشمن نیز فهم داشته باشیم اما به موقع اقدام نکنیم نمی توانیم به رسالت خود عمل کنیم و معتقدم مجموعه این اعمال پنجگانه را که در موارد قبلی ذکر کردم می توان بصیرت نامید و جمع همه آنها بصیرت را در افراد ایجاد می کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن با هجمه ای سنگین تلاش کرد اندیشه های انحرافی والحادی و وارداتی و برخی پیاده نظام ها را برای انحراف کشور از مسیر اسلام ناب حمایت کند.

وی ادامه داد: فهم این شرایط یک ضرورت همیشگی برای ما است و لذا معتقدم با این شاخص ها می توان شهید دیالمه را شناخت.

جلیلی تاکید کرد: شهید دیالمه سردار جنگ نرم در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بود که دارای تمام ویژگی های تحقق فرمایشات امام بود.

وی در ادامه این نشست به ذکر خاطراتی از شهید دیالمه پرداخت و اظهار داشت: شهید دیالمه به اسلام ناب باور داشت و این باور به خوبی در تمام رفتار و سخنان ایشان بود و معتقد بود حیات واقعی در اسلام است، بر همین اساس کوچکترین انحرافی را تحمل نمی کرد و هیچ تساهل و تسامهی نداشت.

جلیلی با بیان اینکه زهرا رهنورد به عنوان یکی از عاملان فتنه اخیر در اوایل انقلاب در سخنرانی در یکی از دانشگاههای مشهد یکی از خطبه های نهج البلاغه را انکار کرد اظهار داشت: شهید دیالمه با باور به اندیشه دینی به سرعت در همان دانشگاه جلسه ای را برگزار کرد و به خوبی آن خطبه نهج البلاغه را تبیین کرد واین سخنان به گونه ای بود که تاکنون نیز تحلیل جامعی مانند سخنان شهید دیالمه مشاهده نشده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: یکی از تاکیدهای شهید دیالمه که باید مورد توجه قرار بگیرد فهم صحیح اندیشه دینی است و این فهم از دو مسیر قرآن و اهل بیت به دست می آید، ایشان معتقد بودند تنها علما می توانند این فهم دینی را مطرح کنند چرا که در آن زمان افراد بسیاری ادعای اسلام شناسی داشتند.

وی همچنین شجاعت بیان را از دیگر ویژگی های شهید دیالمه خواند و افزود: در اوایل انقلاب گروه های بسیاری در دانشگاه مشهد به فعالیت می پرداختند و اندیشه های انحرافی زیادی را مطرح می کردند اما شهید دیالمه با جسارت و فهم زیاد جلسات متعددی را برگزار می کرد و آن اندیشه ها را نقد می کرد.

جلیلی ادامه داد: شهید دیالمه برای خود در تبیین اندیشه های اسلام ناب رسالتی احساس می کرد و تلاش می کرد مفاهیم با اندیشه اسلام ناب توافق داشته باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در اوایل انقلاب موضوع نفاق در شکل ها و ادعاهای مختلفی بروز پیدا می کرد، افزود: شاهد بودیم بسیاری از سخنان و حرفهای شهید دیالمه در مورد نفاق برخی شخصیت ها همانند میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و بنی صدر بعدها و در فتنه 88 افشا شد و آنها نفاق واقعی خود را نشان دادند.

وی با بیان اینکه مشخص شد سخنان شهید دیالمه در خصوص بنی صدر، میر حسین موسوی و رهنورد بر اساس پیش گویی نبود، افزود: این سخنان بر اساس شاخص های اسلام ناب بود و ایشان این شجاعت را داشت که با صراحت این موضوعات را بیان کند و جسارت هایش این بود که اجازه نمی داد ابتکار عمل به سمت دشمن باشد.

جلیلی تاکید کرد: شهید دیالمه در نقد اندیشه منافقین جدی بود و جلسات نقد و تحلیل بسیاری در خصوص سخنان سرکرده منافقین برگزار می کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه سخنان رهبری در خصوص بصیرت و جنگ نرم مصداق کامل شخصیت شهید دیالمه است، افزود: باید به حق شهید دیالمه را سردار جنگ نرم و بصیرت نامید.

وی ادامه داد: اگر 30 سال پیش منافقین اعلام جنگ مسلحانه کرده اند و خود را از دایره انقلاب جدا کردند این موضوع حاصل تلاش سرداران جنگ نرم در افشای چهره و نفاق آنها بود و افشای جریانات انحرافی حاصل تلاش شهدایی مانند عبدالحمید دیالمه بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امروز با جنگ نرم در مقیاس های بزرگتری مواجه هستیم و نه تنها رسالت ما کمتر نشده بلکه این رسالت به حد اعلای خود رسیده است و ما باید بر اساس الگوهایی همانند شهید دیالمه حرکت کنیم.

جلیلی تاکید کرد: معتقدم باید کرسی های آزاداندیشی در چهارچوب اندیشه های اسلام ناب برگزار شود و افراد بتوانند با برگزاری مناظره به ترویج بیشتر اسلام ناب کمک کنند.

وی در پایان تاکید کرد: باید شخصیت هایی مانند شهید دیالمه را تکثیر کنیم تا در دوره ای که دشمنی ها بر علیه کشورمان زیاد است بتوانیم وظیفه خود را انجام دهیم.