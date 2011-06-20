طرح سلامت کارکنان کمیته امداد استان البرز اجرایی شد

معاون اداری و مالی کمیته امداد استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: به منظور پیشگیری و تشخیص به موقع بیماری ها و درمان پرسنل این نهاد در سطح استان، طرح سلامت کارکنان اجرا شده است.

خسرو فلاح ادامه داد: این طرح با هدف کاهش هزینه های درمانی، ارتقای سطح سلامت جسمانی و تغییر نگرش کارکنان نسبت به امر سلامت و ترویج فرهنگ تقدم و پیشگیری بر درمان انجام می شود.

وی عنوان کرد: همچنین طرح یادشده با انجام معاینات بالینی و انجام خدمات پاراکلینیکی نظیر آزمایش و در صورت لزوم چکاپ کامل انجام می شود.

ارجاع به پزشک متخصص انجام می شود

معاون مالی و اداری کمیته امداد استان البرز گفت: بر این اساس افرادی که تمام آزمایشات آنها در محدوده نرمال و افرادی که حداقل یکی از فاکتورهای غیر طبیعی را داشته باشند، به پزشک متخصص ارجاع داده می شوند.

وی اضافه کرد: این افراد پس از این امر مورد ارزیابی و درمان قرارمی گیرند.

فلاح با اشاره به اینکه تعداد 275 نفر از نیروهای امدادگر مشمول اجرای طرح سلامت می شوند، افزود: در این راستا مبلغی نیز اختصاص یافته تا پیگیری امور به بحو مطلوبتری صورت گیرد.

این مسئول اضافه کرد: در این زمینه 600 هزار ریال سرانه برای هر امداگر از محل اعتبارات رفاهی جهت اجرای طرح سلامت کارکنان اختصاص یافت.

وی یادآور شد: خانواده امدادگران در مراحل بعدی تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.