به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده صبح دوشنبه به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در دیدار با حجت‌الاسلام سعیدی امام جمعه قم اظهار داشت: در سال گذشته 510 گفتمان دینی در قم برگزار شد که این تعداد نسبت به مدت مشابه آن در سال 88 حدود 285 درصد رشد داشته است.



وی اضافه کرد: در سال 88 تعداد 5 گفتمان دینی دانشجویی و طلاب در قم برگزار شد که این تعداد در سال 89 به 80 جلسه افزایش یافته است.



وی ادامه داد: همچنین در سال 88 تعداد 174 گفتمان دینی در مدارس و مساجد استان قم برگزار شد و با تلاش دست‌اندرکاران امر، این تعداد در سال 89 به 430 مورد رسیده است.



رشد فزاینده فعالیت‌های تبلیغات اسلامی



حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده به سایر فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته که تاثیرگذاری آن در برخی موارد محسوس بوده است.



وی گفت: در سال گذشته برای اولین بار دوره‌های آموزشی امر به معروف و نهی از منکر در این سازمان برگزار شد که 570 نفر از علاقه‌مندان در این دوره‌ها آموزش دیدند.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه ائمه جماعات مدارس، مسئولین هیئات مذهبی، معلمین و مدیران مدارس، ائمه جماعات و روحانیون مستقر، مداحان برادر و خواهر، مبلغین و مبلغات را از دیگر فعالیت‌های آموزشی این سازمان برشمرد.



وی از ساماندهی و ثبت 150 هیئت مذهبی دانش‌آموزی در این استان خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته بیش از هزار و 100 هیئت مذهبی در این استان مورد حمایت قرار گرفتند.



حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی از شیوه عزاداری در هیئات مذهبی گفت: در این زمینه 70 حلقه فیلم از نحوه عزاداری هیئات مذهبی در ماه محرم تهیه شد و تعدادی از کارشناسان فرهنگی در حال بررسی و رفع آسیب‌های احتمالی هستند.



وی تهیه و انتشار مجله چاووش ویژه مداحان در 5 هزار نسخه و بازرسی و آسیب شناسی محتوایی 300 هیئت مذهبی را از دیگر فعالیت‌های این سازمان عنوان کرد.



استقرار 37 روحانی در روستاهای قم



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: در سال 88 تعداد 23 روحانی در روستاهای قم استقرار دائم داشتند که این تعداد در سال گذشته به 37 نفر افزایش یافت.



وی اضافه کرد: افزایش تعداد روحانیون مستقر در روستاهای قم یکی از سیاست‌های سازمان تبلیغات اسلامی استان در سال جاری است.



حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده با ارائه گزارشی از فعالیت‌های قرآنی این سازمان، اظهار داشت: در سال گذشته برای نخستین بار 153 مدرسه قرآنی در این استان با مشارکت آموزش و پرورش و دارالقرآن الکریم ایجاد شد.



وی حمایت از موسسات قرآنی، برگزاری 23 دوره تربیت معلم قرآن کریم، برگزاری دو دوره آموزشی تربیت داور، برگزاری دو دوره آموزشی تربیت ممتحن قرآن کریم و برگزاری دو جشنواره قرآنی را از دیگر فعالیت‌های دارالقرآن الکریم در سال گذشته برشمرد.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: برگزاری چهار دوره مسابقات قرآنی، نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم، اعزام معلم قرآن به هیئات مذهبی و مساجد، اعزام نیروهای متخصص قرآنی به سایر استان‌های کشور، برگزاری دو دوره تربیت مدرس قرآن کریم از دیگر فعالیت‌های دارالقرآن الکریم در سال گذشته بوده است.



نجاریان‌زاده ظرفیت‌های مجتمع فرهنگی نور را در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی مناسب دانست و گفت: این مجتمع تمامی فعالیت‌های مربوط به اوقات فراغت در منطقه نیروگاه قم را برعهده دارد.