صبای قم بازیکنان خوبی جذب کرده است

حمیدرضا فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: البته با تجربیاتی که کسب کرده‌ام و انگیزه بالایی که دارم،‌ همه تلاش و هدفم این است که در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، فصل خوبی را در تیم فوتبال صبای قم داشته و بازیکن تاثیرگذاری در این تیم باشم.



وی یادآور شد: انگیزه دیگرم این است که علاوه بر مفید بودن به سبب انجام بازی‌های خوب برای صبای قم، روحیه معنوی خودم را نیز در مدت حضور در شهر مقدس قم افزایش دهم،‌ زیرا همواره توکلم به خداست و امیدوارم بتوانم بازی‌های خوبی برای صبای قم انجام دهم.



مدافع تیم فوتبال صبای قم با تأکید بر اینکه تیم صبای قم شرایط لازم را برای حضوری قدرتمند در لیگ برتر فصل جدید باشگاه‌های کشور را دارد، اظهار داشت: صبای قم بازیکنان بسیار خوبی در اختیار دارد که می‌تواند با تکیه بر این بازیکان و ظرفیت بالای توان کادر فنی خود، نتایج خوبی در فصل جدید لیگ برتر کسب کند.



وی در ادامه بیان داشت: مدیریت باشگاه صبای قم از مدیرعامل، مسئولان استان قم، کادر فنی، پزشکان، بازیکنان با یکدیگر همدل هستند تا بتوانیم مقام و جایگاه بالایی در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به دست بیاوریم.



فرزانه اضافه کرد: تیم فوتبال صبای قم با بازیکنان خوبی که جذب کرده است و قرار دادن بازیکنان جوان و با تجربه در کنار یکدیگر توانسته است تیم خوبی را برای حضور در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر و کسب جایگاه مناسبی در لیگ تشکیل دهد.



وی با بیان اینکه در کنار بختیاری‌زاده و کاشی کاپیتان سوم تیم صبا هستم، تصریح کرد: یک سال دیگر قراردادم را با صبای قم تمدید کردم زیرا اینجا شرایط خوبی حاکم است و پیش از این نیز دوست داشتم در این تیم حضور داشته باشم.



مدافع تیم فوتبال صبای قم در خصوص جذب چند بازیکن لیگ دسته اولی توسط ویسی و پیش بینی عملکرد صبای قم در لیگ یازدهم، اظهارداشت: مطمئن باشید که تیم ما از الان خود را آماده سخت ترین دیدارهای لیگ یازدهم می‌کند و درست است که بازیکنان جوانی به این تیم آمده‌اند اما ویسی هم مربی جوان و کاربلدی است و تیمش را آنطور که خودش می‌خواهد بسته است ضمن اینکه تیم صبا بودجه خوبی صرف کرده و بازیکنانی کلیدی به تیم آمده‌اند.