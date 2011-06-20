به گزارش خبرگزاری مهر، اشعار این کتاب شامل مناسبت‌هایی چون ولادت امام باقر (ع)، ولادت امام هادی(ع)، ولادت حضرت جواد(ع)، ولادت امیر المومنین(ع)، در مدح و مصیبت حضرت زینب (س) ، در مدح و مصیبت موسی بن جعفر(ع)، در مدح حضرت ابوطالب(ع)، در بعثت رسول اکرم(ص)، ولادت امام حسین(ع)، ولادت حضرت عباس (ع) و... است.

هنر و ادبیات هلال با حمایت و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی طی چند سال فعالیت خود گام‌های مؤثری در زمینه ساماندهی ادبیات آیینی ایران زمین و به تبع آن ویرایش و پالایش اشعار و اصوات مداحی برداشته است.



این دفتر با ارتباط قوی و مؤثر با پیشکسوتان و پیرغلامان عرصه نوحه سرایی و نوحه خوانی کشور و بهره گرفتن از نظرات کارشناسی آن‌ها و تولید انواع کتاب و لوح فشرده کاملا کاربردی و قابل دسترس در احیای اشعار و مراثی فاخر مذهبی و ارائه سبک‌های نوحه سرایی متناسب با فرهنگ اصیل عاشورا بسیار تاثیرگذار بوده است.