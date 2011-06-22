20000 هکتار اراضی کشاورزی استان تهران تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفت

سیدمحمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 202 هزار هکتار از اراضی استان تاکنون 20 هزار هکتار تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته است و امسال نیز قصد اجرای آبیاری تحت فشار را به میزان 50 سال گذشته با تحقق شعار ' 1=50 ' را داریم.

وی همچنین از بهره برداری 88 طرح با سرمایه گذاری 451 میلیارد ریال در استان تهران در هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

این مسئول عنوان کرد: با بهره برداری از طرحهای یاد شده، هزار و 900 شغل مستقیم و 2 هزار و 291 شغل غیرمستقیم در استان تهران ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: امسال بعد از تفکیک استان البرز با توجه به تغییر مساحت استان تهران موفق به کسب رتبه اول کشوری در تولید برخی محصولات شده ایم.

موفق به کسب رتبه اول در خصوص تولید محصولات شیر خام شده ایم

این مسئول گفت: در این زمینه موفق به کسب رتبه اول در خصوص تولید محصولات شیر خام، گیلاس، تخم مرغ، قارچ خوراکی، جوجه یک روزه و گل شاخه بریده شده ایم.

موسوی یادآور شد: توسعه بیمه کشاورزی تا 50 درصد و تولید محصول سالم با رویکرد حداقلی سموم و غیر شیمیایی با روش (ipm) و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مهمترین اقدامات است.

وی اضافه کرد: برای بهره وری بهتر باید مزارع نیز تجهیز و ارتقا یابد و تلاشها در این راستا باید تداوم داشته باشد.

این مسئول افزود: امسال دو هزار هکتار از مزارع را تجهیز و نوسازی می‌کنیم که این امر نسبت به سال گذشته سه برابر خواهد بود.