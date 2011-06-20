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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

ایرنبخش:

امتحانات دانشگاه آزاد علی آباد بصورت دانشکده ای برگزار می شود

امتحانات دانشگاه آزاد علی آباد بصورت دانشکده ای برگزار می شود

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد علی آباد کتول گفت: با تمهیدات حوزه معاونت آموزش برای اولین بار امتحانات بصورت دانشکده ای برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرنخبش پیش از ظهر دوشنبه در اردوی فرهنگی و تفریحی کارکنان دانشگاه افزود: این امر زمینه آرامش و تامین بهداشت روانی دانشجویان را به همراه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: امتحانات پایان ترم، نتیجه تلاش و کوشش چند ماهه دانشجویان را مشخص خواهد کرد.
 
وی بر برگزاری کیفی با رعایت سه اصل قانون گرایی مطلق ،تامین بهداشت روانی دانشجویان و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.
 
رئیس شورای پژوهش و فناوری منطقه 10، تحسین واحد علی آبادکتول توسط مدیران ارشد کشوری و استانی را نتیجه  تلاش ، همدلی و همکاری خانواده بزرگ اساتید و کارکنان آن دانست.
 
وی گفت: ما هنوز در ابتدای راه هستیم و باید این راه را با کار و تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر ادامه دهیم.
کد مطلب 1339645

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