امتحانات دانشگاه آزاد علی آباد بصورت دانشکده ای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرنخبش پیش از ظهر دوشنبه در اردوی فرهنگی و تفریحی کارکنان دانشگاه افزود: این امر زمینه آرامش و تامین بهداشت روانی دانشجویان را به همراه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: امتحانات پایان ترم، نتیجه تلاش و کوشش چند ماهه دانشجویان را مشخص خواهد کرد.

وی بر برگزاری کیفی با رعایت سه اصل قانون گرایی مطلق ،تامین بهداشت روانی دانشجویان و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.

رئیس شورای پژوهش و فناوری منطقه 10، تحسین واحد علی آبادکتول توسط مدیران ارشد کشوری و استانی را نتیجه تلاش ، همدلی و همکاری خانواده بزرگ اساتید و کارکنان آن دانست.

وی گفت: ما هنوز در ابتدای راه هستیم و باید این راه را با کار و تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر ادامه دهیم.