معرفی وزیر امور خارجه جدید مصر / دیپلماتی با 35 سال سابقه فعالیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی،"عصام شرف" نخست وزیر مصر روز گذشته محمد العرابی را به عنوان وزیر امور خارجه جدید به جای "نبیل العربی" تعیین کرد. نبیل العربی از ماه آتی میلادی فعالیت خود را به عنوان دبیر کل اتحادیه عرب آغاز خواهد کرد.

محمد العرابی 26 ژانویه 1951 در قاهره به دنیا آمد. وی در سال 1975 در رشته تجارت و بازرگانی در مقطع کارشناسی از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد. وی متاهل و دارای یک فرزند دختر است.

العرابی 35 سال سابقه فعالیت در عرصه دیپلماتیک دارد و جانشین وزیران امور خارجه معروف مصر همچون نبیل العربی، "عمرو موسی"، "پطرس غالی" و "عصمت عبدالمجید" است.

وی پیش از این معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی بود. العرابی مدتی نیز به عنوان کاردار دوم سفارت مصر در کویت و کاردار اول سفارت مصر در لندن بود.

وی همچنین در فاصله سالهای 1989 تا 1993 مشاور سفارت مصر در واشنگتن بود و پس از آن ریاست دفتر عمرو موسی وزیر امور خارجه وقت مصر را برعهده داشت. وی طی سالهای 2001 تا 2008 نیز به عنوان سفیر مصر در آلمان مشغول فعالیت بود.

العرابی پیش از این به سمت معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی و همکاری بین المللی منصوب شده است و در جریان برگزاری اجلاس اقتصادی سران عرب در 19 ژانویه 2011 هماهنگ کننده اجلاس بوده است.

وی اخیرا نیز به نیابت از مصر در نشست دوره ای "دی 8" نشست 8 کشور در حال توسعه اسلامی که ماه نوامبر در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد شرکت کرد.

محمد العرابی از جمله چهره های سرشناس وزارت خارجه مصر به شمار می رود. کارشناسان و تحلیلگران مصری بر این باورند وی به دلیل تخصص در زمینه اقتصاد می تواند در احراز پست های اقتصادی نیز موفق باشد.