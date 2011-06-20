آنتون کوربین " تحت تعقیب ترین مرد" را می سازد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر " تحت تعقیب ترین مرد" اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته جان لوکاره است.



کوربین سال گذشته فیلم " آمریکایی" را با نقش آفرینی جورج کلونی کارگردانی کرده بود." تحت تعقیب ترین مرد" که داستانی درباره مبارزه با تروریسم جهانی و بدرفتاری با مهاجران به کشور های غربی را روایت می کند در شهر هامبورگ آلمان فیلمبرداری می شود.



اندرو بوول که فیلمنامه " لبه تاریکی" را نوشته نگارش فیلمنامه " تحت تعقیب ترین مرد" را بر عهده خواهد گرفت.فیلمبرداری هم به احتمال فراوان از زمستان آینده آغاز می شود.



کتاب در سال 2008 منتشر شده و داستان یک مسلمان اهل چچن به نام عیسی را روایت می کند که به طور غیر قانونی به آلمان مهاجرت می کند و بعد به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت می شود.



این قصه برگرفته از داستان واقعی مهاجری ترک تباربه نام مراد کورناز است که توسط نیرو های آمریکایی در آلمان دستگیر و به زندان گوانتانامو منتقل می شود.او در سال 2006 پس از چند سال حبس بی آنکه هیچ یک از اتهاماتش اثبات شود از زندان آزاد شد.

