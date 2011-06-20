  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

قرآن نویس:

مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای دانشگاه آزاد ثبت جهانی شده است

مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای دانشگاه آزاد ثبت جهانی شده است

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، این مرکز را یکی از 16 مرکز مهم ثبت شده در دنیا عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قرآن نویس پیش از ظهر دوشنبه در نشست علمی جوش  هسته ای و کاربرد آن افزود: این مرکز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما از سال 1373 فعالیت های تحقیقاتی کاربردی خود را در زمینه های فیزیک اتمی ملکولی ( پلاسما ، لیزر و بیوفوتونیک )، فیزیک حالت جامد ( فیزیک سطح و لایه های نازک، نیمه هادی ها و نانو تکنولوژی و...) و فیزیک ذرات بنیادی (نظری ) آغاز کرده است.
 
پژوهشگر برتر جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما به منظور تبادل و انتقال تجربه های علمی و پژوهشی ، قراردادهای همکاری متعددی را با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخلی و خارجی منعقد کرده است.
 
قرآن نویش گفت: از آن جمله می توان به همکاری با مرکز تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی (ژنو)، انستیتو تکنولوژی کورچاتوف روسیه، انستیتو تکنولوژی انرژی اتمی و مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه نیهون ژاپن، مرکز تحقیقات فیزیک نظری تریست ایتالیا، مرکز تحقیقات انستیتو فیزیک پلاسما شهر هیفی چین، آکادمی علوم چین - پکن و بخش فیزیک دانشگاه یونان اشاره کرد.
 
دکتر قرآن نویس در در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توکامک IR-T1 به منظور پیشبرد تحقیقات و مطالعات پیشرفته در زمینه فیزیک پلاسما مرتبط با همجوشی هسته ای در این مرکز نصب و راه اندازی شده است.
 
وی این مرکز در زمره توکامک های کوچک و با راندمان بالای جهان عنوان کرد و افزود: این سیستم جهت اندازه گیری و تشخیص پارامترهای پلاسما دارای دستگاههای تشخیصی حساس مانند طیف نگار تک کاناله پخش سیکلوترونی الکترون، گیرنده های اشعه ایکس، لیزر تک کاناله هیدروسیانید، پیچه های مغناطیسی میرنوف و پروب دوبل لانگمویر است.
    
گفتنی است در این نشست علمی دستگاههای موجود در مرکز تحقیقات همچون Plasma focus، Electron Gun ، Laser lab و …  و نحوه کار با آنان برای حاضرین تشریح شد.
کد مطلب 1339659

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها