مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای دانشگاه آزاد ثبت جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قرآن نویس پیش از ظهر دوشنبه در نشست علمی جوش هسته ای و کاربرد آن افزود: این مرکز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما از سال 1373 فعالیت های تحقیقاتی کاربردی خود را در زمینه های فیزیک اتمی ملکولی ( پلاسما ، لیزر و بیوفوتونیک )، فیزیک حالت جامد ( فیزیک سطح و لایه های نازک، نیمه هادی ها و نانو تکنولوژی و...) و فیزیک ذرات بنیادی (نظری ) آغاز کرده است.

پژوهشگر برتر جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما به منظور تبادل و انتقال تجربه های علمی و پژوهشی ، قراردادهای همکاری متعددی را با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخلی و خارجی منعقد کرده است.

قرآن نویش گفت: از آن جمله می توان به همکاری با مرکز تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی (ژنو)، انستیتو تکنولوژی کورچاتوف روسیه، انستیتو تکنولوژی انرژی اتمی و مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه نیهون ژاپن، مرکز تحقیقات فیزیک نظری تریست ایتالیا، مرکز تحقیقات انستیتو فیزیک پلاسما شهر هیفی چین، آکادمی علوم چین - پکن و بخش فیزیک دانشگاه یونان اشاره کرد.

دکتر قرآن نویس در در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توکامک IR-T1 به منظور پیشبرد تحقیقات و مطالعات پیشرفته در زمینه فیزیک پلاسما مرتبط با همجوشی هسته ای در این مرکز نصب و راه اندازی شده است.

وی این مرکز در زمره توکامک های کوچک و با راندمان بالای جهان عنوان کرد و افزود: این سیستم جهت اندازه گیری و تشخیص پارامترهای پلاسما دارای دستگاههای تشخیصی حساس مانند طیف نگار تک کاناله پخش سیکلوترونی الکترون، گیرنده های اشعه ایکس، لیزر تک کاناله هیدروسیانید، پیچه های مغناطیسی میرنوف و پروب دوبل لانگمویر است.



گفتنی است در این نشست علمی دستگاههای موجود در مرکز تحقیقات همچون Plasma focus، Electron Gun ، Laser lab و … و نحوه کار با آنان برای حاضرین تشریح شد.