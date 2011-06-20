اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، بانوی یزدی با کسب نمره قبولی در کلاس تربیت مدرس داوران رشته کاراته به عضویت کمیته داوران کشور درآمد.

مریم پارسائیان از استان یزد در دوره آموزشی تربیت مدرس داوران شرکت کرد و با کسب نمره قبولی عضو کمیته داوران کشور شد.

این دوره آموزشی به صورت عملی و تئوری در استان تهران برگزار شد.

حمایت جامعه ورزش استان یزد از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان

جامعه ورزش یزد در حمایت از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر معرفی دکتر سید حمید سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوان به مجلس بر این اعتقاد هستند که تجربیات و شخصیت ممتاز ورزشی وی بسیار مفید و موثر است و در بخش قهرمانی و مدیریتی عملکرد مناسبی داشته است.

جامعه ورزش استان یزد با صدور اطلاعیه ای اظهار امیدواری کرده اند که نمایندگان مجلس در خانه ملت به وی اعتماد کرده و با رای قاطع سیدحمید سجادی را به عنوان وزیر معرفی کنند.

انتخاب رئیس روابط عمومی تربیت بدنی به عنوان عضو شورای هماهنگی روابط عمومی های یزد

ششمین دوره انتخابات اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد در حاشیه سومین نشست آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی ادارات و نهادهای این استان در مجتمع فرهنگی - تفریحی مهرجویان و به میزبانی سازمان بهزیستی استان یزد برگزار شد.

در جریان این دوره انتخابات و پس از شمارش آرا، حسن اکبریان مسئول روابط عمومی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، داوود پاک طینت مسئول روابط عمومی بهزیستی استان، سیدحسین حاتمی نسب مسئول روابط عمومی شرکت پیشگامان یزد، سمانه زارع زاده مسئول روابط عمومی سازمان بازرگانی استان و رضا نارگانی مسئول روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان به عنوان اعضای اصلی و محمد حسین عبداللهی مسئول روابط عمومی برق منطقه ای یزد و حسین ساجدی فر از روابط عمومی شهرداری یزد به عنوان اعضای علی البدل شورای هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب شدند.

برگزاری ورزش صبحگاهی و همایش پیاده روی خانوادگی در روستاهای بخش مرکزی یزد

نشست مشترک اعضای هیئت روستایی و عشایری و هیئت ورزش همگانی شهرستان یزد و دهیاران روستاهای بخش مرکزی در محل بخشداری مرکزی مصوب شد.

در نشستی که با حضور طبایی بخشدار مرکزی و رئیس هیئت روستایی و عشایری یزد، امیرخانی رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد، سید عربی رئیس هیئت ورزشهای همگانی یزد برگزار شد، در خصوص ورزش روستاها تصمیماتی اتخاذ شد که مهمترین آنها برگزاری ورزش صبحگاهی و همایش پیاده روی خانوادگی در روستاهای بخش مرکزی به مناسبتهای مختلف به صورت چرخشی بود.