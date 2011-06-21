سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 83 گروه کوهنوری در استان یزد فعالیت می کنند اما تنها چهار گروه از آنها متعلق به گروه های کوهنوردی بانوان است.

وی با اشاره به محدودیت فعالیت زنان در رشته مفرح کوهنوری بیان داشت: به دلیل کمبود مربی فعالیت بانوان در این عرصه محدود شده است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه این ورزش در استان یزد اظهار داشت: شروع فعالیت رسمی این هیئت در سال 1354 بوده و تاکنون در راه اندازی این ورزش مفرح در تمام شهرستانهای یزد موفق عمل کرده ایم.

وی با تشریح برنامه های سالانه این هیئت عنوان کرد: شرکت در صعودهای سراسری، برپایی همایشهای کوهنوردی، برپایی تورهای بیابانگردی در مناطق طبس و ساغند، برگزاری مسابقات سنگنوردی سالنی و ... از جمله برنامه های هیئت کوهنوردی است.

هزینه سفر صعودهای برون مرزی توسط خود کوهنوردان پرداخت می شود

حسینی در مورد برنامه صعودهای برون مرزی نیز بیان داشت: تاکنون چند صعود برون مرزی توسط اعضای هیئت کوهنوردی به ارتفاعات هفت هزار متری منطقه هیمالیا و ارتفاعات تاجیکستان انجام شده است.

وی بیان داشت: به علت کمبود بودجه، هزینه سفرهای برون مرزی توسط خود کوهنوردان پرداخت شده است.

حسینی اظهار امیدواری کرد: با کمک فدراسیون کوهنوردی و تامین بودجه کافی در سال جاری، گروه های کوهنوردی را راهی صعودهای برون مرزی کند.

وی کوهنوردی را تنها رشته ورزشی خواند که رقابت در آن جایی ندارد و ورزشی اخلاق مدار است و رقابتها اغلب در قالب رفاقتها رنگ می گیرد.

کمبود بودجه و سالن استاندارد، مشکلات سنگنوردی استان یزد است

رئیس هیئت کوهنوردی استان یزد همچنین با اشاره به ورزش سنگنوردی که زیر نظر هیئت کوهنوردی فعالیت دارد، گفت: با توجه به اینکه سنگنوردی سالنی، به وسایل و تجهیزات فنی نیاز دارد، کمبود بودجه، عدم دسترسی به سالن استاندارد و کمبود مربی باعث افت این رشته در استان یزد شده و این در حالی است که یزد از نظر دیواره های طبیعی سنگنوردی از موقعیت خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به کویرنوردی که یکی از ورزشهای هیئت کوهنوردی است نیز عنوان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی یزد، این رشته بسیار مورد استقبال بوده و یزد هر ساله میزبان کویرنوردان از سراسر کشور است.