به گزارش خبرنگار مهر، احمد دستمرد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مسکن مهر شهرستان گنبدکاووس اظهار داشت: به زودی ‏‏235 واحد مسکن مهر دولتی و 200 واحد مسکن مهر خصوصی در شهرستان به ‏بهره‌برداری م یرسد. ‏

وی اظهار داشت: واحدهای مسکونی مسکن مهر دولتی در سایت تقی‌آباد قرار ‏دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امورعمرانی فرماندار شهرستان گنبدکاووس با بیان اینکه گنبدکاووس ‏به‌واسطه کمک دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان شهرداری، شرکت آب، برق، گاز و ‏مخابرات در پروژه مسکن مهر موفق بوده است بر لزوم ادامه همکاری این دستگاههای با ‏مسکن و شهرسازی تاکید کرد. ‏



دستمرد یادآور شد: مسئولان مسکن و شهرسازی نیز در احداث پروژه‌های جدید مسکن ‏مهر باید فضاهای عمومی و آموزشی را برای احداث واحدهای مسکن مهر در نظر بگیرند.



وی با اشاره به سفر قریب‌الوقوع وزیر مسکن گفت: شهرداری، دهیاری و بنیاد ‏مسکن و راه و ترابری در جمع‌آوری و پاکسازی و آماده‎سازی محیط و محوطه‌های ‏مسکن مهر با هم همکاری خواهندکرد، تا این پروژه برای افتتاح آماده شود.