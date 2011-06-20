به گزارش خبرنگار مهر، احمد دستمرد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مسکن مهر شهرستان گنبدکاووس اظهار داشت: به زودی 235 واحد مسکن مهر دولتی و 200 واحد مسکن مهر خصوصی در شهرستان به بهرهبرداری م یرسد.
وی اظهار داشت: واحدهای مسکونی مسکن مهر دولتی در سایت تقیآباد قرار دارد.
معاون برنامهریزی و امورعمرانی فرماندار شهرستان گنبدکاووس با بیان اینکه گنبدکاووس بهواسطه کمک دستگاههای اجرایی خدماترسان شهرداری، شرکت آب، برق، گاز و مخابرات در پروژه مسکن مهر موفق بوده است بر لزوم ادامه همکاری این دستگاههای با مسکن و شهرسازی تاکید کرد.
دستمرد یادآور شد: مسئولان مسکن و شهرسازی نیز در احداث پروژههای جدید مسکن مهر باید فضاهای عمومی و آموزشی را برای احداث واحدهای مسکن مهر در نظر بگیرند.
وی با اشاره به سفر قریبالوقوع وزیر مسکن گفت: شهرداری، دهیاری و بنیاد مسکن و راه و ترابری در جمعآوری و پاکسازی و آمادهسازی محیط و محوطههای مسکن مهر با هم همکاری خواهندکرد، تا این پروژه برای افتتاح آماده شود.
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