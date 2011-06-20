فرماندار کرج خبر حمله اوباش به جوانان معتکف کرجی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایران ن‍ژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: انتشار خبر مربوط به حمله اوباش به جوانان معتکف کرجی که در اخبار یکی از سایتها منتشر شده بود، صحت ندارد.

وی افزود: با توجه به بررسی های صورت گرفته خبر فوق به صورت غیرواقعی در این سایت خبری منتشر شده است که با توجه به عدم صحت و تشویش اذهان عمومی به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه خبر حمله به معتکفین کرجی از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان نیز تکذیب شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط نیروهای اطلاعاتی و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان این موضوع صحت نداشته است.

ایران نژاد یادآور شد: درگیری فوق هیچ ارتباط خاصی با مسجد و معتکفین نداشته است و در یکی از خیابانهای فاز 5 مهرشهر صورت گرفته که متاسفانه این موضوع به صورت غیرواقعی به معتکفین نسبت داده شده است.

وی تاکید کرد: اطلاع رسانی صحیح و شفاف نکته قابل تاملی است که باید به درستی از سوی رسانه ها مدنظر قرار گیرد. در این راستا انتظار می رود با توجه به تلاش های صورت گرفته مسئولان شهرستان به منظور برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف، این مهم بیش از پیش مورد توجه و عنایت اصحاب رسانه قرار گیرد تا تلاش مردم مومن و مدیران دلسوز در سایه این قبیل بی توجهی ها به فراموشی سپرده نشود.