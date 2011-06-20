تبلیغ نقش بسیار موثری در گسترش فرهنگ ناب اسلامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح دوشنبه در دیدار با مسئولان سازمان تبلیغات ایلام گفت: تبلیغ نقش بسیار موثر و اساسی در گسترش فرهنگ ناب اسلامی دارد.

وی با اشاره به فعالیت گسترده دشمنان انقلاب اسلامی برای جلوگیری از گرایش نسل جوان به فرهنگ دینی و انقلابی گفت: مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه دارند با استفاده از نیروهای مبلغ قوی و کارآمد به خوبی به روشنگری و نسل جوان به معارف دینی بپردازند.

حجت الاسلام لطفی همچنین با تاکید بر لزوم برنامه ریزی مناسب و متنوع برای پرکردن اوقات فراغت نسل جوان در فصل تابستان گفت: اجرای برنامه های جذاب و متنوع نقش موثری در کاهش انحرافات اجتماعی و اخلاقی در بین نسل جوان دارد.

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هم در این دیدار که به مناسبت سومین سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد به برنامه ها و گزارش عملکرد این اداره کل پرداخت.