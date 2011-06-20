به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سعیدآبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در نشست آموزشی کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب گفت: یونسکو بستری را ایجاد کرده که از طریق آمار و گزارشهای جهانی، امکان تبادل اطلاعات کشورها را با یکدیگر فراهم می کند بنابراین کشورهایی که بتوانند اطلاعات بیشتری در اختیار دیگران قرار دهند در چرخه جهانی تبادل اطلاعات سهم بیشتری ایفا می کنند.

وی با بیان اینکه یونسکو از طریق اعتبار و برندی که دارد امکان اینکه کشورها را زیر چتر حمایت قرار دهد فراهم می کند گفت: از پنج کارگروه ویژه یونسکو، بحث هنجارسازی بین المللی بیشتر مطرح است و قطعنامه های مختلفی دارد که در حوزه های زیادی از جمله علوم طبیعی و غیره کار می کنند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو بیان کرد: یکی از کنوانسیون های مهم و تازه تدوین شده سازمان یونسکو، کنوانیسون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب است که امسال دهمین سالگرد تکریم یا تدوین آن را در پیش رو داریم.

سعیدآبادی ادامه داد: از آنجایی که افراد مختلفی به دنبال استفاده از این ظرفیت هستند، سازمان جهانی یونسکو تصمیم گرفته است که کنوانسیونی در ارتباط با آن تدوین کند.

وی افزود: قاچاقچی های میراث فرهنگی با استفاده از تکنولوژی های مختلف به گونه های متعددی از میراث فرهنگی زیر آب بهره می برند بدون اینکه این اقدام مصلحتی برای حوزه علم داشته باشد.

وی با اعلام اینکه کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب دارای سه ویژگی است گفت: اصول اولیه برای حمایت و حفاظت از این میراث فرهنگی در کنوانسیون آمده است که راهکارهای عملیاتی برای استفاده و تحقیقات حوزه میراث فرهنگی زیر آب را مشخص کرده است.

نشست آموزشی کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب امروز (دوشنبه) به مناسبت دهمین سال تصویب این کنوانسیون با حضور جمعی از پژوهشگران و معاون دفتر منطقه ای یونسکو در بانکوک در ساختمان کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.