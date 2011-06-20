متقاضیان اتوبوس درون شهری 17.5 درصد قیمت را پرداخت می کنند

منصور ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه متقاضیان دریافت اتوبوس های بخش خصوصی تنها 17.5 درصد قیمت هر دستگاه را پرداخت می کنند گفت: 82.5 درصد باقی مانده مشمول یارانه های دولتی است.

ایرانمنش اظهار داشت: با افزایش 15 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی کرمان میانگین انتظار مسافران از نیم ساعت به نصف کاهش پیدا می کند.

وی ابراز داشت: مدت انتظار مسافران در مسیر شماره یک سازمان که از میدان آزادی به سمت شهدا است و پر ازدحام ترین مسیر شهر است یک الی دو دقیقه است.

این مسئول عنوان کرد: با اضافه شدن اتوبوس های مذکور می توانیم خدمات بیشتر و بهتری را به شهروندان ارائه دهیم و این امر باعث رضایت شهروندان خواهد شد.

وی گفت: افزایش اتوبوس های جدید به سیستم حمل و نقل کرمان باعث می شود که هشت تا 9 مسیر جدید به خطوط 36 گانه درون شهری تحت پوشش این سازمان اضافه شود.