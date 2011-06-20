به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی دبیر سومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان ظهر دوشنبه در آستانه برگزاری سومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی در تشریح این همایش گفت: علاوه بر این سرمایه‌گذاران، 63 نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز آمادگی خود را برای حضور در این همایش اعلام کرده‌اند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی معرفی توانمندی‌های سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های استان از نظر اقتصادی، اجتماعی و ... برای سرمایه‌گذاران، در کنار سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان از قبیل گردشگری، زیربنایی و انرژی، صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع تبدیلی و خدمات، بازرگانی وبهداشت ودرمان، شناساندن فضای حاکم بر کشور و استان به سرمایه‌گذاران خارجی و توصیف وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از اهداف این همایش برشمرد.

به گفته حسینی، تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه‌گذاران، تجار و بازرگانان کشورهای شرکت‌کننده در همایش، تبادل اطلاعات، ارتقاء هماهنگی و همکاری برای دست‌اندرکاران، متولیان و سایر دستگاههای مرتبط با سرمایه‌گذاری، تشویق به مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی، جذب سرمایه به استان و رونق کسب و کار، اتصال بیشتر اقتصاد استان با خارج از کشور جهت انتقال دانش فنی و توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها از طریق عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور از دیگر اهداف این همایش است.

حسینی در خصوص محورهای همایش اظهار داشت: حوزه‌های انرژی، صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع تبدیلی، خدمات وبازرگانی، بهداشت و درمان، توسعه و عمران شهری، حمل و نقل و امور زیربنایی، گردشگری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از محورهای همایش است.

وی گفت: در این همایش سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی جزو گروههای هدف هستند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران دعوت شده به این همایش سرمایه‌گذاران شناخته شده جهان هستند و گردش مالی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته تا بتوانند در سطح قابل قبولی در استان سرمایه‌گذاری انجام دهند.

حسینی ابراز داشت: این همایش در هفت بخش صنعت و معدن، امور زیربنایی و انرژی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، مناطق آزاد، عمران شهری، گردشگری و نیز خدمات وبازرگانی، بهداشت و درمان برگزار می‌شود.

وی گفت: در این راستا 733 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 304 هزار و 755 میلیارد ریال در قالب طرح '"ونیدو" برای ارائه به سرمایه‌گذاران تهیه و تنظیم شده است.

دبیر سومین همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: پروژه‌های ارائه شده برای سرمایه‌گذاران در این همایش، پروژه‌های به روز شده و در قالب فرمت‌های بین‌المللی است و امیدواریم از این طریق سرمایه‌گذاران را مجاب به عقد قرارداد و سرمایه‌گذاری کنیم.

وی اضافه کرد: این همایش در روز اول در دو بخش عمومی و پانل‌های تخصصی برگزار می‌شود که در بخش عمومی مقامات کشوری و استانی و نمایندگان مجلس به ارائه ظرفیت های استان می‌پردازند و در بخش پانل‌ها نیز سرمایه‌گذاران به صورت تخصصی در خصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بحث و بررسی کرده ومذاکرات رودررو خواهند داشت.

وی با اشاره به همایش‌های قبلی سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی، اعلام کرد: 308 میهمان خارجی از 19 کشور در این همایش شرکت کرده بودند که ده‌ها تفاهم‌نامه و قرارداد امضاء شد که از این تعداد 24 پروژه قطعی شد.

نایب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی اضافه کرد: از این تعداد شش طرح به بهره‌برداری رسیده و مابقی نیز در حال ساخت می‌باشد که ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها به غیر از پروژه‌های شهری به 400 میلیون دلار می‌رسد.

حسینی گفت: هم اکنون بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به طور مستقیم جذب استان آذربایجان شرقی شده است.

دبیر ستاد سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: برگزاری این همایش یک کار بزرگ اقتصادی است که رسانه‌ها باید با فرهنگ سازی برای جذب سرمایه‌گذار، فضای شور و نشاط در استان ایجاد کنند.

رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی آذربایجان‌شرقی گفت: همایش های سرمایه گذاری و تشریح وضع موجود داخل کشور با هدف تغییر ذهنیت سرمایه گذاران خارجی نسبت به تبلیغاتی که در شبکه های سلطه علیه ایران ارائه می شود، برگزار می شود.

رضا حسینی با بیان اینکه مجامع بین المللی دید متفاوتی نسبت به ایران دارند، گفت: برای اینکه ثابت کنیم که آنچه که شبکه های سلطه بر آن اذعان دارند در خصوص ایران صحت ندارد، باید به سرمایه گذاران حرمت قائل شده و مروادات خود با آنها را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه شرایط بین المللی و داخلی و مجموعه زیرساختها، توانمندیها، فرصتها و زیربناها دست در دست هم می دهند و منجر به پروژه سرمایه گذاری می شوند، تصریح کرد: جذب سرمایه گذار قابل پیش بینی نیست و ما فقط بعنوان یک صاحب کالا، کالای خود را عرضه می کنیم.

حسینی با بیان اینکه امنیت داخلی در ایران بی بدیل است و این امر مورد اذعان سرمایه گذاران خارجی است تصریح کرد: کشور ایران بلحاظ اعتقادات مذهبی که بر آن حاکم است، و نیز حرمت قائل شدن به جان و مال اشخاص، یکی از امن ترین کشورهای دنیا است.

رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی با اشاره به سیاستهای استانی که هر دو سال یکبار همایش سرمایه گذاری برقرار می شود گفت: تحقق پنج هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری در دومین همایش سرمایه گذاری نشان از حرکت مثبت و سازنده ایران در جذب سرمایه گذاری دارد.

وی مقررات زدایی را از محوری ترین اقدامات دولت در سال جهاد اقتصادی عنوان کرد و یادآور شد: اینکه بنا بدلایلی همچون برورکراسی های اداری زاید مانع از جذب سرمایه گذاران شوند، کار درستی نیست.

حسینی ادامه داد: در این راستا دستگاهها و وزارت خانه های کشور مکلف شده اند تا مقرراتی را که مزاحم کسب و کار است و یا فرآیند کار را با وقفه مواجه می کند یا در قالب طرح به مجلس ارائه دهند و یا در قالب لایحه به دولت ارائه کنند.

وی تصریح کرد: مسئولین ضمن برنامه ریزی برای تامین زیرساختها ی لازم برای توسعه سرمایه گذاری از هر کاری که منجر به ارز آوری و حذف مقررات زاید شود، کوتاهی نخواهند کرد.

رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی با اشاره به ارتقای 9 پله ای ایران طی سه سال گذشته در خصوص وضعیت فضای کسب و کار، ایجاد نرم افزار پنجره واحد را نمونه ای از اقدامات دولت در زمینه کاهش بوروکراسی های اداری خواند و افزود: مسئولیت طراحی وتدوین سیستم پنجره ی واحد الکترونیکی به استان آذربایجان شرقی محول گردیده ومقررشده است تاپایان تیرماه 1390 به صورت آزمایش مرد استفاده واقع شود وپس از آن در دیگر استانها نصب ومورد استفاده قرارگیرد .

وی گفت: براساس این نرم افزار استعلام های تکراری حذف خواهد شد و امید است با بکارگیری این نرم افزار، ایران بتواند به جایگاههای دو رقمی دست پیدا کند.سومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی چهارم و پنجم تیرماه امسال در تبریز برگزار می‌شود.