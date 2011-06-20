به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار روز دوشنبه در حاشیه نخستین کنفرانس ملی" مدیریت بحران، زلزله و آسیب‌پذیری اماکن و شریانهای حیاتی" که با حضور سفیر کشور ژاپن، اساتید دانشگاه، محققان و دانشجویان برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به قرارداد منعقد شده میان وزارت مسکن و وزارت کشور گفت: مقاوم‌سازی مسکن روستایی ادامه دارد و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با کمیته امداد امام خمینی(ره) امضاء شده یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی مددجویان بیمه می شود.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح جامع خطرپذیری در کشور خبرداد و گفت: باید برنامه‌ریزی اساسی برای مقابله با خطرپذیر در کشور انجام شود که این امر در دستور کار قرار گرفته و طرح جامع بازتوانی نیز از برنامه‌های دیگری است که به این منظور تدوین و برنامه‌ریزی شده است.

وزیر کشوراز اجرایی کردن کامل بیمه حوادث در سطح کشور خبر داد و افزود: بیمه حوادث از برنامه‌های مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی چهاربرنامه مدون مدیریتی از جمله پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و بازسازی و بازتوانی که برای همه کارگروه‌ها و دستگاه‌ها تعریف شده از دیگر اقدامات سازمان مدریت بحران برشمرد.

نجار با اشاره به تشکیل شوراهای هماهنگ مدیریت بحران در استانهای کشور گفت: این شوراها به منظور هم‌افزایی ظرفیت‌های مدیریتی برای مقابله با حوادث طبیعی تشکیل شده تا با اقدامات مناسب و هماهنگ از خسارت‌های ناشی از حوادث و سوانح غیرمترقبه جلوگیری کنیم.

وی گفت: چنانچه طرح جامع خطرپذیری، طرح بازتوانی، طرح ملی آموزش مردمی و همچنین مقاوم‌سازی اماکن اصلی انجام شود و دستگاه‌ها وظایف خود را در این رابطه بدانند مسلما چالش‌ها و موانع پیش‌رو را رفع می کنیم.

وزیر کشور اظهار داشت: لازمه رسیدن به دانش بومی افزایش قدرت پیش‌بینی و در نتیجه قدرت پیشگیری به ویژه در حادثه‌ای چون زلزله است که به این منظور اقدامات خوبی در پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی در حال انجام است البته باید تقویت شود.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان مدیریت بحران و همچنین چالشهای پیش‌رو گفت: با توجه به اینکه وزارت کشور مجری سیاست‌های کلان و عمومی دولت در کشور است و سازمان مدیریت بحران یکی از سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شود اقدامات اساسی را در جهت کاهش آسیب‌پذیری در حوادث و سوانح غیرمترقبه اتخاذ کرده است.

وی افزود: برگزاری نخستین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب‌پذیری اماکن شریان‌های حیاتی با حضور اساتید، محققان، پژوهشگران و دانشجویان این بخش یکی از برنامه‌های ستاد مدیریت بحران است که در این کنفرانس450 مقاله ارائه شده و بیش از 220 مقاله از این تعداد تایید و پذیرفته شده است.

وی با بیان اینکه این کنفرانس با استقبال خوب اساتید، پژوهشگران و دانشجویان مواجه شده است، تصریح کرد: این کنفرانس در سالروز زلزله رودبار برگزار می‌شود تا ضمن عبرت گرفتن از اتفاقات این حادثه مهیب تدابیری اتخاذ شود تا در آینده خطرات ناشی از بروز و وقوع سوانح و حوادث طبیعی را کاهش دهیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای زلزله‌خیز در دنیا محسوب می‌شود، افزود: بیش از30 حادثه از 40 حوادثی که در کل دنیا اتفاق افتاده است در ایران تجربه شده و لرزه‌پذیری مناطق کشور ما و همچنین قرار گرفتن در روی گسل‌های زلزله از دلایل مهم این حوادث غیرمترقبه است.

وی گفت: اتخاذ تدابیر لازم درباره کاهش خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی از برنامه‌هایی بوده که در دولت نهم و دهم مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا مقاوم‌سازی مسکن شهری به ویژه مسکن روستایی در دستور کار قرار گرفته، به طوری که یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی مقاوم‌سازی شده و بر اساس برنامه سالانه 200 الی400 هزار مسکن روستایی نیز مقاوم‌سازی می‌شود.

نجار ادامه داد: در سالهای اخیر شاهد زلزله‌ای در استان کرمان بودیم که شدت این زلزله مشابه زلزله بم بود اما با توجه به اینکه مقاوم‌سازی مسکن در این منطقه با جدیت انجام شده بود هیچگونه خسارت جانی نداشتیم.