همایش مددکاران اجتماعی استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ظهر دوشنبه در این همایش گفت: همایش یک روزه مددکاران اجتماعی استان با هدف تجلیل از خدمات مددکاری فعالین این عرصه به مناسبت گرامیداشت روز مددکار(13 رجب) برگزار شده است.

حامد افراسیابی افزود: در حال حاضر 155 مددکار اجتماعی با فعالیت در بخشهای مختلف بستر لازم برای ارائه خدمات مددکاری به 21 هزار و 260 مددجوی تحت پوشش بهزیستی استان مرکزی را فراهم کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به نقش مددکاران در کاهش آسیب های اجتماعی و توانمند سازی مددجویان تحت پوشش بهزیستی و سایر ارگانهای حمایتی بیان داشت: توانمندسازی مددجویان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مددکاران است که با ارائه خدمات مددکاری مدجویان را در مسیر پیشبرد امورشان یاری می کنند

وی گفت: مددکاری اجتماعی حرفه ای مبتنی بر علم و دانش است و متخصصان این حوزه با تکیه بر دانش و آگاهی در راستای حل مشکلات پیش روی جامعه بالاخص محرومان گام برمی دارند.

گفتنی است در این همایش ضمن تقدیر از 500 مددکار شاغل در بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، و نیروی انتظامی منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی نیز قرائت شد.

