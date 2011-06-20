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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

4 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در مشهد شناسایی شد

4 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در مشهد شناسایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه فروشندگان خوار و بار و لبنیات مشهد از شناسایی چهار هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در این شهر خبر داد.

علی سادات در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: اتحادیه در سال جدید در نظر دارد به روند شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب ادامه دهد و همچنین واحدهای شناسایی شده را در راستای قانون نظام صنفی به سمت قانونمندی و اخذ پروانه کسب هدایت کند.

وی درباره تغییرات قیمت‌ها در سال جاری اظهار داشت: آن دسته از کالاها که دارای نرخ مصوب دولتی هستند، هیچگونه تغییر قیمتی نداشته است اما آن دسته از اقلام که طبق قانون عرضه و تقاضا است، با فرا رسیدن ایام تابستان شامل افزایش قیمت تا 15 درصد بوده که در حال کنترل است.

سادات در خصوص بسته‌های حمایتی دولت تصریح کرد: دولت با پرداخت یارانه‌ها قصد کمک به افراد آسیب پذیر جامعه را دارد ولی با توجه به در نظر نگرفتن تفاوت بین یک کارمند و کاسب و همچنین افزایش نرخ حامل‌های انرژی به شکل تصاعدی، جامعه اصناف کشور و کسبه حتما باید از بسته‌های حمایتی دولت برخوردار شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خوار و بار و لبنیات مشهد در خصوص توافقنامه مالیاتی شورای اصناف کشور و اداره امور مالیاتی گفت: در حالی که در سال جاری حدود 20 درصد از میزان فروش کسبه کاسته شده و حدود 30 درصد هزینه‌های هر واحد صنفی افزایش داشته است، چرا باید سالانه 15 درصد افزایش مالیات بر درآمد یک واحد صنفی باشد.
 
 

کد مطلب 1339808

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