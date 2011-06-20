به گزارش خبرنگار مهر، همایش نکوداشت و تجلیل از برگزیدگان جشنواره الگوهای برتر تدریس، مسابقات، المپیادها و فراخوانهای علمی، آموزشی قبل از ظهر دوشنبه در دو بخش فرهنگیان و دانش آموزی در مجتمع فرهنگی مفید قم برگزار شد از ۱۷۸ دانش آموز و ۱۲۲ معلم برتر تجلیل به عمل آمد.
رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این نکوداشت را توانمندسازی و به روز رسانی دانش، مهارت و عملکرد مدیران و دبیران استان قم و همچنین تجلیل از فعالیتهای معلمان و دانش آموزان برتر استان در مسابقات، المپیادها و الگوی برتر تدریس عنوان کرد.
وی در رابطه با مهمترین عملکرد گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره راهنمایی اداره کل آموزش و پرورش قم در سال تحصیلی ۸۸ - ۸۹ اضافه کرد: فراهم کردن شرایط لازم و مناسب برای تبادل تجربه و تعامل افکار و اندیشههای معلمان، مسألهیابی در آموزش و پرورش دورههای ابتدایی و راهنمایی، توسعه توانمندیهای معلمان در حوزههای بهبود و کیفیت بخشی به فرآیند یادگیری و یاددهی، بهبود وکیفیت بخشی به فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش، نقد و بررسی و تحلیل برنامههای آموزش و پرورش از جمله عملکرد این گروه آموزشی در طول سال تحصیلی جاری است.
حسین صفایی با اشاره به ساماندهی گروههای آموزشی مدرسه و عضویت افتخاری بیش از ۱۵۰ نفر از دبیران و سرگروههای آموزشی در گروههای آموزشی راهنمایی، افزود: این طرح در راستای تقویت و ساماندهی کمیسیونهای گروههای آموزشی در سطح مدارس اجرا شد.
وی ادامه داد: در این زمینه دو مرحله کارگاه و نشست آموزشی در موضوعات، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشاوره و راهنمایی با حضور سرگروههای آموزشی مدارس راهنمایی برگزار شد.
رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در خصوص برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در دروس ریاضی و قرآن با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابراز داشت: در مرحله ناحیهای تعداد ۱۹۹ نفر از همکاران با ثبت نام و ارایه طرح درس، متقاضی شرکت در این جشنواره شدند.
وی ادامه داد: برای همکاران داوطلب جمعا ۲۲ کارگاه آموزشی، در موضوعهای شیوههای بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس، طرح درس نویسی و روشهای تدریس برگزار شد.
صفایی اظهار داشت: در نهایت با اتمام مرحله اول، از هر ناحیه در هر درس ۲ نفر به مرحله استانی راه یافتند و مرحله استانی جشنواره با شرکت ۱۶ نفر از دارندگان رتبههای اول و دوم در ۲۵ و ۲۶ اردیبهشتماه با ۲۴ ساعت کار بیوقفه در سالن همایشهای خانه علوم وفنون برگزار شد که تعداد اقایان راه یافته به مرحله استانی ۲ نفر و تعداد خانمها ۱۴ نفر بودند که با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی در پایان در خصوص اجرای المپیاد علمی آموزشی ریاضیات و علوم تجربی در مقطع دانش آموزان دوره راهنمایی اضافه کرد: این المپیاد با اهداف ایجاد روحیه مطالعه و پژوهش، تقویت انگیزه دانش آموزان برای رقابت سالم درسی، شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای مهارتهای ریاضی و علوم تجربی، بازشناسی استعدادهای برتر و تشویق و ترغیب دانش آموزان دوره راهنمایی، دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ با حضور چهار هزار و ۴۵۰ دانش آموز علاقهمند برگزار شد.
قم - خبرگزاری مهر: ۱۲۲ معلم برتر در الگوی تدریس و ۱۷۸ دانش آموز قمی برتر در المپیادهای مختلف طی همایشی تقدیر شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش نکوداشت و تجلیل از برگزیدگان جشنواره الگوهای برتر تدریس، مسابقات، المپیادها و فراخوانهای علمی، آموزشی قبل از ظهر دوشنبه در دو بخش فرهنگیان و دانش آموزی در مجتمع فرهنگی مفید قم برگزار شد از ۱۷۸ دانش آموز و ۱۲۲ معلم برتر تجلیل به عمل آمد.
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