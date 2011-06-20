احتمال تغییر قانون اساسی سوریه/ ارتش به پادگانها بر می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "بشار اسد" در ادامه تصریح کرد: فساد نتیجه عملکرد بد نظارتی و نبود نقش موسسات است. باید با نارسایی های موجود مبارزه شود و در راستای ریشه کنی آن اقدام شود.

وی افزود: ما به قوانین جدید و تقویت نهادها نیاز داریم. گفتگوهای ملی باید با حضور همه اقشار صورت گیرد و این برنامه اصلی ما را تشکیل می دهد. هئیت گفتگوها فقط نقش نظارتی دارد و جدول زمانی و ادوات لازم را فراهم می آورد.

اسد تصریح کرد: به گفتگوهای ملی باید فرصت کافی داده شود. ما نیازهای مردم را قبل از پرداختن به گفتگوهای ملی به دقت مورد بررسی قرار دادیم.

رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: لغو حالت فوق العاده به معنی قانون شکنی نیست. برابری، عدالت و شفافیت مرحله آتی سوریه را تشکیل می دهد و ابزارهای مقابله با فساد فراهم شده است.

وی افزود: رسانه چشم و گوش مردم هستند ما در راستای توسعه آن اقدام می کنیم. رسانه باید ابزاری شفاف باشد. ما به اصلاحات توجه کامل داریم.

اسد گفت: قانون اساسی اصلاح یا قانون اساسی جدیدی وضع می شود روند کنونی ما نقش مهمی در آینده کشور دارد. بدون فراهم آوردن شرایط مذاکره اصلاحات ممکن نیست.

وی افزود: رهبران به جلو حرکت می کنند و مردم پشت سر آنها حرکت می کنند. همگی باید مسئولیت پذیر باشیم. مجلس خلق جدید در ماه آگوست آینده در صورتی که کمیته گفتگوهای ملی مخالفتی نداشته باشد آغاز به کار می کند.

اسد تصریح کرد: سوالاتی درباره انتخابات وجود دارد اصلاحات قانون اساسی به مجلس جدید نیاز دارد. تصمیماتی درباره ایجاد فرصتهای شغلی اتخاذ شده است.

رئیس جمهوری سوریه گفت: اعتماد باید به اقتصاد سوریه بازگردانده شود. اوضاع باید به حالت عادی برگردانده شود. نباید هیچ تداخلی میان فعالیت موسسات وجود داشته باشد و نهادهای امنیتی و مدنی باید وظایف تعریف شده ای داشته باشند.

اسد تصریح کرد: احتمال تغییر ماده هشتم قانون اساسی وجود دارد. عاملان کشتارها باید مجازات شوند اجرای قانون به معنی انتقام گرفتن از اشخاص نیست.

وی بیان کرد: از همه کسانی که از مناطق مختلف سوریه خارج شده اند می خواهیم که برگردند. از افرادی که به ترکیه رفته اند می خواهیم که به کشور برگردند.

اسد گفت: سوریه قدرت خروج از بحران را دارد و به جای اینکه از حوادث منطقه درس بگیرد به همه منطقه درس خواهد داد. ما تلاش می کنیم که ارتش به پادگانها برگردد.