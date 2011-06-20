حضور سه بیکار در هرخانه/ استخدام آشنایان در شرکتهای نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی در مجلس در این ارتباط اظهار داشت: بیشتر جوانان بیکار در استان ایلام تحصیل کرده و دارای تخصص هستند.
وی بیان داشت: هماکنون در حوزه جنوب استان ایلام در هر خانه بهطور میانگین حدود سه جوان تحصیل کرده بیکار وجود دارد.
عزتی با بیان اینکه شرکتهای نفتی حوزه انتخابیه برای استخدام از افراد غیربومی و غیرمتخصص استفاده میکنند، افزود: هر مدیری که در این شرکتها مشغول به کار میشود اقدام به جمعآوری آشنایان و فامیلهای خود در آن مجموعه میکند.
وی با بیان اینکه استخدام آشنایان در شرکتهای نفتی و نبود تفکر تخصصگرایی آثار سوء بر جوانان حوزه انتخابیه میگذارد، تصریح کرد: این گونه کارها باعث سرخوردگی و دلسردی جوانان در زندگی میشود.
این نماینده افزود: مسئولان استانی و دولتی باید با مدیرانی که به صورت سلیقهای افراد را استخدام میکنند، برخورد کنند.
عزتی گفت: نرخ بیکاری در استان ایلام حدود 12 درصد است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تاکید کرد: مسئولان دولتی باید تدابیری را بیندیشند که مدیران شرکتهای نفتی خواسته یا ناخواسته نتوانند استخدام را به صورت سلیقهای انجام بدهند.
علی عزتی نماینده مردم دهلران، درهشهر و آبدانان به رئیس جمهوری درباره برخورد با مدیران نفتی که با بکارگیری نیروهای غیربومی در دهلران موجب ضایع شدن حقوق انبوه بیکاران بومی منطقه شده تذکر داد.
نظر شما