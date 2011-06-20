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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۱۲

21 طرح آبی در استان زنجان اجرا می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان شمار طرح‌های آبی مطالعاتی این شرکت را 21 طرح عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها نیز 69 هزار هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فهیمی در حاشیه مراسم افتتاح سد گلابر با بیان اینکه با بهره‌برداری از سد گلابر، 8 هزار هکتار اراضی دیم شهرستان ایجرود به اراضی آبی تبدیل خواهد شد، افزود: به لحاظ اقتصادی و کشاورزی نیز این سد اهمیت بسیار بالایی برای منطقه دارد، به‌گونه‌ای که سالانه 115 میلیارد ریال به توسعه اقتصادی این شهرستان کمک می‌کند.

وی ادامه داد: این سد از نوع خاکی و با هسته رسی با حجم 116 میلیون مترمکعب و ارتفاع از پی 82 متر است که با بهره‌برداری از آن، سالانه 46 میلیون مترمکعب آب برای اراضی کشاورزی و اهداف سد تنظیم می‌شود.
 
فهیمی  به بهره‌برداری از 39 سد با 43 میلیون مترمکعب آب تنظیمی در این استان در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد و یادآور شد: سدهای در دست بهره‌برداری این استان با یک‌هزار و 267 هکتار شبکه آبیاری، زمینه اشتغال یک‌هزار و 275 نفر را در استان فراهم کرده است.
 
وی به 16 طرح اجرایی شرکت آب منطقه‌ای زنجان با 112 هزار و 500 هکتار شبکه آبیاری اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح‌ها، 1.7میلیارد مترمکعب آب سطحی در استان تنظیم می‌شود.
 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان افزود: با اجرایی شدن این طرح‌ها میزان تنظیم آب‌های روان این استان به 74 درصد خواهد رسید.
کد مطلب 1339847

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