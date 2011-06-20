21 طرح آبی در استان زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فهیمی در حاشیه مراسم افتتاح سد گلابر با بیان اینکه با بهرهبرداری از سد گلابر، 8 هزار هکتار اراضی دیم شهرستان ایجرود به اراضی آبی تبدیل خواهد شد، افزود: به لحاظ اقتصادی و کشاورزی نیز این سد اهمیت بسیار بالایی برای منطقه دارد، بهگونهای که سالانه 115 میلیارد ریال به توسعه اقتصادی این شهرستان کمک میکند.
وی ادامه داد: این سد از نوع خاکی و با هسته رسی با حجم 116 میلیون مترمکعب و ارتفاع از پی 82 متر است که با بهرهبرداری از آن، سالانه 46 میلیون مترمکعب آب برای اراضی کشاورزی و اهداف سد تنظیم میشود.
فهیمی به بهرهبرداری از 39 سد با 43 میلیون مترمکعب آب تنظیمی در این استان در آیندهای نزدیک اشاره کرد و یادآور شد: سدهای در دست بهرهبرداری این استان با یکهزار و 267 هکتار شبکه آبیاری، زمینه اشتغال یکهزار و 275 نفر را در استان فراهم کرده است.
وی به 16 طرح اجرایی شرکت آب منطقهای زنجان با 112 هزار و 500 هکتار شبکه آبیاری اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرحها، 1.7میلیارد مترمکعب آب سطحی در استان تنظیم میشود.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای زنجان افزود: با اجرایی شدن این طرحها میزان تنظیم آبهای روان این استان به 74 درصد خواهد رسید.
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