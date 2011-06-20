حل مشکل 40 ساله آب آشامیدنی تکاب

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر دوشنبه در جریان بازدید از تصفیه خانه شهرستان تکاب اظهارداشت: اعتبارات لازم برای تکمیل تصفیه خانه تکاب باید به زودی تامین شود.

بر اساس اعلام مسئولان آب و فاضلاب تکاب برای این تصفیه خانه که با ظرفیت تصفیه روزانه 430 لیتر آب در ثانیه، 70درصد آب مورد نیاز تکاب را تامین می کند، 150میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل خط انتقال آن 30 میلیارد ریال دیگر مورد نیاز است.

آغاز عملیات اجرایی دو طرح راهسازی در تکاب

همچنین در جریان سفر استاندار آذربایجان غربی به تکاب، عملیات اجرایی دو طرح راهسازی در تکاب آغاز شد

یکی از این طرح ها، تعریض محور تکاب - شاهین دژ به طول 16کیلومتر است که با 160میلیارد ریال آغاز و تا سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین طرح نهضت آسفالت 120کیلومتر جاده روستایی با 120میلیارد ریال اعتبار آغاز و انتظار می رود تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.

نخستین واحد صنعتی صادرات پای مرغ آذربایجان غربی در تکاب به بهره برداری رسید

نخستین واحد صنعتی صادرات پای مرغ آذربایجان غربی، روز دوشنبه با حضور استاندار در شهرک صنعتی تکاب به بهره برداری رسید.

این واحد صنعتی با 150میلیارد ریال اعتبار در زمینی به مساحت دو هزار و 458 مترمربع و در دو واحد مجزا احداث شده و قادر است سالانه 9 تن پای مرغ را صادر کند.

ارزش هر کیلوگرم پای مرغ صادراتی یک دلار و 80 سنت می باشد که به چین، هنگ کنگ و تایلند صادر می شود.

این واحد همچنین سالانه 360 تن مرغ را به صورت صنعتی کشتار و روانه بازار مصرف می کند.