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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

دری نجف آبادی:

حفظ شان مددجویان لازمه کار مددکاری است

حفظ شان مددجویان لازمه کار مددکاری است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: حفظ شأن مددجویان لازمه کار مددکاری است و مددکاران باید با توجه به این مهم در راستای حل مشکلات مددجویان گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در همایش مددکاران اجتماعی استان مرکزی افزود: حفظ کرامت و شان نیازمندان از تاکیدات دین اسلام در امر کمک رسانی به این قشر است.

وی تلاش در جهت رفع مشکلات پیش روی اقشار مختلف مردمی در جامعه و برقراری عدالت در همه زمینه ها از اهداف عالیه دین مبین اسلام برشمرد و گفت: همه افراد جامعه باید در حد توان مسئولین را در حل مشکلات پیش روی افراد نیازمند جامعه یاری کنند.

وی وجود برخی مشکلات اعم از بیکاری، فقر، طلاق و... را بستر ساز ناهنجاریهای اجتماعی دانست و گفت: باید با در پیش گرفتن استراتژی علمی و اصولی و فرهنگ سازی در مدارس و دانشگاه ها بستر بروز آسیب های اجتماعی را جامعه کاهش داد.

کد مطلب 1339854

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