به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم فوتبال کره جنوبی در سال 2005 با انعقاد قراردادی به ارزش 4 میلیون یورو از آیندهوون به منچستریونایتد پیوست و در حال حاضر در تیم سرآلکس فرگوسن به یکی از مهرهای اصلی بدل شده است. وی بتازگی در گفتگو با "دیلی میرر" عنوان کرده که ظرف یکی، دو سال آینده از اولدترافورد خواهد رفت.

قرارداد پارک جی سونگ 30 ساله که فاتح یک دوره رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شده و چهار بار رقابت های لیگ برتر را برنده شده، در پایان فصل 12-2011 به پایان می رسد و این بازیکن به احتمال فراوان به یکی از دو تیم آتلتیکومادرید و یا سویای اسپانیا خواهد پیوست.

پارک جی سونگ گفت: بعد از یکی، دو سال، دیگر قادر نخواهم بود بهترین بازی خود را به نمایش بگذارم. نمی دانم با این اوصاف چقدر دیگر می توانم در منچستریونایتد بمانم. هرگز به بازنشستگی فکر نمی کنم اما روشن است که من به عنوان یک بازیکن زمان چندانی پیش رو ندارم. با توجه به شرایط، شاید منچستر را ترک و با لباس تیم دیگری از فوتبال خداحافظی کنم.