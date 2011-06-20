ادغام وزارتخانه ها مطالبه مردمی است

قاسم محمدی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ادغام وزارتخانه ها از استراتژیهای ماندگار و تحول آفرین در ساختارهای رسمی کشور است.

وی ارتباط بین قوای مجریه و مقننه را نیازمند بررسیهای جدی دانست و اضافه کرد: لازمه تحقق و عملیاتی شدن طرح ادغام وزارتخانه ها وحدت و اتحاد بین قوه های مجریه و مقننه است.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس هشتم این برنامه ضروری را دارای مبانی قانونی در برنامه پنج ساله پنجم عنوان کرد و افزود: بر اساس نیازهای اجتماعی این موضوع پیش بینیهای جدیدی خواهد بود که در آن سریعتر و عمیق تر به جامعه خدمت رسانی انجام خواهد گرفت.

وی ابراز داشت: ادغام و تجمیع وزارتخانه های مشابه با هدفهای مشترک و ایجاد نهادهای جدید اجتماعی و نهادسازی ضروری همچون طرح بزرگ هدفمند کردن یارانه هاست.

محمدی با بیان اینکه این موضوع اثرات و ثمرات اجتماعی مثبت زیادی داشته و در راستای تغییر اصلاحات اداری انجام می پذیرد، عنوان کرد: بر این اساس همسو با سایر تغییرات اجتماعی چه رسمی و چه غیر رسمی به فوریت نیاز دارد که نباید طولانی شود.

وی طولانی شدن بحث ادغام وزارتخانه ها را مطلوب ندانست و یادآور شد: طولانی شدن این طرح بین دولت و مجلس موجب می شود خاصیتهای اصلی این طرح ارزشمند از بین رفته و کار خدمت رسانی به مردم با کندی مواجه شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برای اجرای این طرح شجاعت دولت و دقت مجلس باید به هم نزدیک شود، متذکر شد: دستمایه این اقدام ارزشمند این است که خدمت اصیل و ماندگار به مردم ارائه خواهد شد.