به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان قم روز سه شنبه سی و یکم خردادماه با حضور محمد جعفر کامبوزیا سرپرست فدراسیون شطرنج، مدیرکل تربیت بدنی استان و سایر اعضای مجمع برگزار می‌شود.



بررسی عملکرد هیئت شطرنج قم



در این مجمع که از ساعت 8 صبح روز 31 خرداد در سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی شهر قم برگزار می‌شود، عملکرد هیئت شطرنج استان قم در طول چهار سال گذشته که محمد مداحی ریاست آن را بر عهده دارد بررسی خواهد شد و رئیس جدید نیز معرفی می‌شود.



خداحافظی مداحی با شطرنج قبل از پایان دوره 4 ساله



محمد مداحی از پنجم تیرماه سال 1387 به دنبال کسب حداکثر آرا در مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان قم، به مدت چهار سال سکاندار این هیئت شد اما در حالی که هنوز مدت زیادی تا پایان مدت چهار ساله ریاستش باقی مانده است، از این سمت کناره‌گیری کرده است.



حضور در لیگ برتر کشور دستاورد شطرنج قم



از زمان حضور مداحی در هیئت شطرنج استان قم، تیم شطرنج قم در مسابقات لیگ برتر شطرنج باشگاه‌های کشور حضور یافت، ضمن اینکه امسال دو تیم از قم در مسابقات لیگ‌های دسته اول و دسته دوم شطرنج باشگاه‌های استان تهران نیز شرکت کردند.



پیش از محمد مداحی سیداحمد سجادی به مدت چهار سال ریاست هیئت شطرنج استان قم را بر عهده داشت و مجمع انتخابات این هیئت فردا در حالی برگزار می‌ شود که در ماه‌های اخیر این هیئت به صورت سرپرستی با حضور حسین رحمتی‌نشاط دبیر سابق این هیئت اداره شده است.