ایجاد مصالحه و سازش باید اولویت اصلی شوراهای حل اختلاف باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری در مراسم تودیع و معارفه رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه، اظهار داشت: تشکیل هزار و 200 شعبه شوراهای حل اختلاف در بدو امر و تقلیل آن به 450 شعبه بهانه ای است که بگویم در نظام قانونگذاری یا هر مسئله اجتماعی دیگری معمولاً افراط و تفریط هایی وجود دارد و بر همین اساس در موضوع شوراهای حل اختلاف نیز چه در بدو تاسیس آن که با مخالفت های شدید بزرگان و حقوق دانان مواجه شد و چه در زمان تشکیل چنان پیش رفتیم که احساس می شد خود دستگاه قضایی از قافله عقب مانده است تا جایی که زمزمه هایی بر انحلال شوراها به گوش می رسید، در هر دو مورد افراط و تفریط هایی صورت گرفت.

وی ادامه داد: اکنون که از این مرحله گذارعبور کرده ایم و به جایی رسیده ایم که شوراهای حل اختلاف شکلی قانونی و نهادینه به خود گرفته است، باید به سمتی حرکت کنیم که بیشترین بهره برداری را از این موقعیت کنیم و با تجمیع ریش سفیدان و بزرگان در کنار قانون و قانونمداری در حل مشکلات مردم تلاش کنیم.

مظفری در ادامه به بیان فواید تشکیل شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: فایده تشکیل شوراها این بود که با عضویت افتخاری خود مردم، مشقت و مظلومیت دستگاه قضایی بصورت ملموس برای مردم عیان شد و این مهم در آگاهی مردم و همکاری آنها در امور قضایی با دادگستری منشا اثر شد.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به برخی ویژگیهای شوراهای حل اختلاف در استان کرمانشاه، یادآور شد: اولین ویژگی این است که انگیزه کار در میان این اعضا بسیار بالاست و به کاری که انجام می دهند اعتقاد دارند و با خلوص نیت و صادقانه در انجام امور گام برمی دارند.

وی همچنین بالا بودن سطح علمی اعضا را دیگر خصوصیت بارز آنها برشمرد و گفت: این خصوصیت می تواند باعث اعتماد بیشتر دستگاه قضایی به آرا صادر شده توسط شورا شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با بیان توصیه هایی چند به اعضا شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: تا جایی که امکان دارد سعی شود میان طرفین دعوا مصالحه صورت گیرد و کمتر از صدور حکم استفاده شود چرا که اصل بر ایجاد صلح و سازش است و توصیه دوم اینکه اعضا شوراها مانند یک کارمند متعهد نظم و انضباط کاری را رعایت کنند و اینگونه تلقی نشود، چون عضو افتخاری هستند پایبند قوانین و مقررات اداری نباشند.

مظفری در پایان ضمن تشکر از خدمات و زحمات رزم جبار تجری را بعنوان رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه معرفی کرد.