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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

عباس ترابیان عنوان کرد:

جدایی نمازی از تیم ملی شایعه است/ کی‌روش بازی ایران و عراق را زیر نظر داشت

جدایی نمازی از تیم ملی شایعه است/ کی‌روش بازی ایران و عراق را زیر نظر داشت

سرپرست تیم ملی خبر جدایی امید نمازی از کادر فنی تیم ملی بزرگسالان و عقد قرار داد با یک باشگاه لیگ برتری را تکذیب کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان ضمن بیان این مطلب افزود: امید نمازی به مرخصی رفته و در خارج از کشور به سر می برد و عقد قرار داد او با یک باشگاه لیگ برتری شایعه است. ما راجع به قرارداد وی صحبت کردیم و در این باره هیچ مشکلی وجود ندارد.

ترابیان در ادامه گفت: از انتشار این اخبار تعجب می کنم. زمانی که قرار است نمازی دو روز زودتر از سایرین به کمپ اتریش برسد نشان می دهد که ایشان برای شناسایی کمپ و مهیا کردن شرایط بهتر برای تیم ملی درحال تلاش است.
 
وی در پایان گفت: کارلوس کی روش دیروز بازی تیم های امید ایران و عراق را با دقت نگاه کرد و البته هنوز در این باره با ایشان صحبت نکرده ام.
کد مطلب 1339866

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