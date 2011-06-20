به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان ضمن بیان این مطلب افزود: امید نمازی به مرخصی رفته و در خارج از کشور به سر می برد و عقد قرار داد او با یک باشگاه لیگ برتری شایعه است. ما راجع به قرارداد وی صحبت کردیم و در این باره هیچ مشکلی وجود ندارد.

ترابیان در ادامه گفت: از انتشار این اخبار تعجب می کنم. زمانی که قرار است نمازی دو روز زودتر از سایرین به کمپ اتریش برسد نشان می دهد که ایشان برای شناسایی کمپ و مهیا کردن شرایط بهتر برای تیم ملی درحال تلاش است.



وی در پایان گفت: کارلوس کی روش دیروز بازی تیم های امید ایران و عراق را با دقت نگاه کرد و البته هنوز در این باره با ایشان صحبت نکرده ام.