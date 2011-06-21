نخست وزیر مالزی از دعوت روسای جمهوری سودان و زیمبابوه دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، "نجیب رزاق" با بیان اینکه مالزی عضو دادگاه رسیدگی به جرایم بین المللی نیست، افزود: دولت مالزی با دعوت از "عمرحسن البشیر" و "رابرت موگابه" خلافی مرتکب نشده است.

به دنبال دعوت از رییس جمهوری سودان برای شرکت در اجلاس بین المللی گفتگوی لنکاوی، سازمان عفو بین الملل از دولت مالزی خواست در زمان حضور عمر البشیر در مالزی او را دستگیر کند.

پیش از آغاز برگزاری این اجلاس رییس جمهوری سودان به دلیل مشغله کاری انصراف خود را از شرکت در اجلاس اعلام کرد و اگرچه قرار بود وزیر امور خارجه این کشور به عنوان نماینده سودان در اجلاس لنکاوی شرکت کند اما سودان نماینده ای را برای این اجلاس اعزام نکرد.

نجیب رزاق به نقطه نظرات مطرح شده در خصوص حضور رییس جمهوری سودان در مالزی در رسانه های این کشور اشاره و تاکید کرد: نظرات رسمی مالزی در حوزه سیاست خارجی تنها از طریق نخست وزیر و وزیر امور خارجه اعلام می شود.

"عمرالبشیر" و "رابرت موگابه" روسای جمهوری دو کشور آفریقایی سودان و زیمبابوه از جمله رهبران آفریقایی هستند که قرار بود در نشست گفت و گوی بین المللی لنکاوی که از 19 ماه جاری میلادی در پوتراجایا پایتخت اداری مالزی آغاز بکار کرد، حضور داشته باشند.

دعوت از روسای جمهوری این دو کشور آفریقایی برای شرکت در این نشست به دلیل اینکه از سوی دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم تحت پیگرد قرار دارند، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.