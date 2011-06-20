10 هزار تن برنج در انبارهای مازندران نگهداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بسیج اقتصادی مازندران در ساری افزود: توزیع برنج داخلی با کالا برگ اعلامی از سوی ستاد بسیج اقتصادی کشور در سطح استان در حال انجام است به طوری که بیش از 9 هزار تن برنج کالا برگی در حال توزیع است.

وی، اعلام موجودی برنج توسط عمده فروشان و بنکداران را یکی از ابزارهای اطلاع از میزان موجودی برنج بیان کرد و گفت: برابر اعلام موجودی انبار توسط عمده فروشان و بنکداران بیش از هزار تن برنج محلی قابل عرضه در انبارها موجود است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با بیان اینکه سازمان بازرگانی وضعیت فعالان این بخش را به دقت بررسی می کند، افزود: طبق قانون مبارزه با محتکرین و اخلال کنندگان شبکه این محصول برخورد تعزیری به عمل خواهد آمد.

وفایی نژاد اظهار داشت: تجربه نشان داده است هرگاه زمینه عرضه محصولی در سطح بازار کم شود دولت از ذخیره استراتژیک خود جهت تنظیم بازار و تعادل در عرصه و تقاضای آن استفاده خواهد کرد.

وی از هماهنگی های به عمل آمده با تعاونیها و اتحادیه های برنج استان جهت برقراری ثبات قیمت این کالا در سطح استان خبر داد و افزود: با نزدیک شدن به ایام برداشت برنج استان، تولید داخل و وجود ذخایر مناسب استراتژیک، مشکلی از بابت تنظیم بازار برنج به نظر نمی رسد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران افزود: افزایش قیمت مقطعی انواع برنج در روزهای اخیر، بیشتر متاثر از جو روانی ناشی از افزایش قیمت دلار در سطح بازار بوده است.

وی تاکید کرد: جهت جلوگیری از سودجویی های احتمالی و افزایش بی رویه قیمت برنج، بازرسان این سازمان، نظارت بر انبارها و مراکز عرضه و فروش برنج را افزایش داده اند.

44 درصد برنج مورد نیاز کشور در مازندران تولید می شود.