موادمخدر در راس آسیب های اجتماعی خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان، با بیان اینکه مواد مخدر زیربنای بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی است، اظهار داشت: هم اکنون مواد مخدر در راس آسیب های اجتماعی این قرار دارد.

وی با اشاره به رشد قابل ملاحظه پرونده های قاچاق مواد مخدر در استان، عنوان کرد: تغییر رویکرد مصرف مواد مخدر از نوع سنتی به صنعتی که طی دو سال اخیر رواج پیدا کرده از علل رشد این آسیب اجتماعی است.

افشاری با اشاره به اینکه کارگردان اصلی بحث مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی در کشور سازمان جاسوسی اسرائیل است، افزود: این سازمان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات پیشرفته ای را برنامه ریزی کرده است.

وی اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی استان را در کنار افزایش آمار ورودی پرونده های قاچاق مواد مطلوب ارزیابی کرد و افزود: دلیل افزایش پرونده های قاچاق مواد به علت مسیر ترانزیتی استان بوده و بخش عمده مواد مخدر از مرزهای استانهای هم جوار وارد استان می شود.

افشاری با بیان اینکه حدود 95 درصد مرزهای استان کنترل شده است، بیان کرد: این میزان مواد مخدر وارد شده به استان از طریق پیاده و کوله کشی وارد شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 82 درصد از زندانیان استان زندانیان جرایم مواد مخدر هستند، عنوان کرد: 52 درصد زندانیان استان غیر بومی هستند.

افشاری در پایان با اشاره به اینکه اقدامات اساسی در راستای کنترل آسیب های اجتماعی بویژه در بحث مواد مخدر در دستور کار مسئولین استان قرار گرفته است، یادآور شد: انسداد مرزهای استان که از سال گذشته آغاز شده یکی از اقدامات بی سابقه بوده،که در سال جاری اعتباراتی جهت تکمیل طرح اختصاص یافته است.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی خراسان جنوبی نیز در این کارگروه بر توجه بیش از پیش به اسیب های اجتماعی در سطح استان تاکید کرد و گفت: عدم توجه به آسیب های اجتماعی معضلات سیاسی را در جامعه رقم خواهد زد.

محمدعلی اربابی با اشاره به مسائل اقتصادی طی سه ماه گذشته در استان، اظهار داشت: قیمت ها در بازار رو به افزایش بوده و این امر تبعات زیادی بر خانواده ها دارد و موجب بروز آسیب های اجتماعی خواهد شد که باید در سایر کارگروه های مربوطه مطرح و بررسی شود.

وی باورهای دینی و اعتقادی مردم را از دیگر عوامل موثر در کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: در این راستا برگزاری مراسم معنوی اعتکاف تاثیر زیادی بر خانواده ها داشته و باید اعتقادات و خدامحوری در زندگی مردم تقویت شود.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی خراسان جنوبی یادآور شد: مسائل فرهنگی و دینی و همچنین فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت مورد توجه بیش از پیش مسئولین قرار گیرد.