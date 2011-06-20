روند توسعه و حرکت در بندرلنگه نباید کند شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بندرلنگه با اشاره به تعطیلی پنجشنبه ها بر تسریع خدمت رسانی دولت به مردم تاکید کرد و گفت: روند توسعه و حرکت در بندرلنگه در هیچ شرایطی نباید کند شود.

وی اضافه کرد: تعطیلی پنجشنبه ها یکی از مصوبات خوب استانی است که می تواند عواید زیادی همچون صرفه جویی در فضا، تجهیزات، انرژی و سوخت را در بر داشته باشد.

فرماندار بندرلنگه ضمن اشاره به حضور رئیس جمهور در بندرلنگه افزود: حضور رئیس جمهور بدون شک برکتهای بسیار زیادی برای شهرستان داشت که یکی از آنها تحقق آرزوی دیرینه صیادان بود که برای همیشه برطرف خواهد شد.

وی در ادامه به بازسازی و احیای ذخایر اشاره کرد و افزود: امسال در شهرستان بندرلنگه، شیلات باید برنامه داشته باشد به طوری که با ارائه مجوز اقدام به احیای ذخایر نیز خواهیم کرد تا صیادان نیز با دل خوش در کنار خلیج فارس بتوانند از نعمتها بهره ببرند و در مقابل مشکلات امنیتی نیز نخواهیم داشت.