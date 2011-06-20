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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

دخالتهای انگلیس در امور سوریه ادامه دارد / درخواست هیگ از مقامات ترکیه

دخالتهای انگلیس در امور سوریه ادامه دارد / درخواست هیگ از مقامات ترکیه

وزیر امور خارجه انگلیس با بیان اینکه ترکیه نقش حیاتی و مهمی در حل مشکلات سوریه دارد، ادعاهای خود علیه نظام این کشور را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، همزمان با سخنرانی تلویزیونی رئیس جمهوری سوریه "ویلیام هیگ" در نشست اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در اظهاراتی مداخله جویانه گفت : "بشار اسد" باید اصلاحات در کشور را اجرا کند یا استعفا دهد.

وزیر امور خارجه انگلیس مدعی شد: ترکیه نفوذ زیادی در سوریه دارد، بنابراین امیدوارم که مقامات ترک تمام تلاشهای خود را برای حل بحران این کشور انجام دهند و باید حامل پیامی آشکار باشند که اسد مشروعیت خود را از دست داده است.

وی در ادامه مواضع مداخله جویانه خود از اسد خواست تا دستور آزادی زندانیان سیاسی را آزاد کند، امکان دسترسی به اینترنت را فراهم کند و با کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند.

هیگ گفت : وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره روشهای افزایش فشار علیه معمر قذافی و اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و برقراری صلح و ثبات در لیبی گفتگو کردند.

کد مطلب 1339896

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