145 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد سنندج در دست اجراست

عادل فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به وجود اعضا هیئت علمی با مدارج بالای تحصیلی و برنامه اصلی دانشگاه در راستای حمایت از محققان و پژوهشگران در حال حاضر بیش از 145 طرح مطالعاتی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در دست اجرا و تدوین قرار دارد.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برنامه ریزی جدی در راستای توجه به مقوله پژوهش انجام داده و طی چند سال اخیر اعتبارات بسیار خوبی را برای هزینه در این حوزه اختصاص داده است و در همین راستا شاهد انجام پروژه های مطالعاتی و پژوهشی بسیار خوبی در این مرکز دانشگاهی هستیم.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج موفق شده است که در کمتر از پنج سال گذشته بالغ بر 110 طرح مطالعاتی را انجام و هم اکنون مراحل تمامی این طرحها به پایان رسیده و در اکثر موارد نیز این طرح ها به صورت تجاری درآمده و مورد استفاده اقشار مختلف مردم قرار می گیرد.

فاطمی با اشاره به اختصاص اعتبار یک میلیارد تومانی برای انجام طرح های مختلف مطالعاتی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یادآور شد: در همین راستا تلاش می شود که طرحهای مطالعاتی انجام شده در راستای تامین نیازهای مختلف استان کردستان باشد.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولان استان کردستان به امر بسیار مهم پژوهش شد و افزود: می توان با تاکید بر روی کارهای پژوهشی بخش زیادی از مشکلات و نارسایی های استان کردستان را در حوزه های مختلف برطرف کرد و زمینه را برای بهره برداری مناسب از ظرفیت های این استان ایجاد کرد.