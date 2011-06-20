تصویر 10 کاریکاتور؛ از دیکتاتور بر باد رفته تا کوتوله سیاسی!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، ناآرامیهای لبنان و تحولات لیبی و یمن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

تجدید دوره بان کی مون

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به چراغ سبز آمریکا برای تجدید دوره دبیرکلی "بان کی مون" در پنج سال آینده توجه دارد.

ناآرامیهای لبنان

روزنامه العرب الیوم امروز در کاریکاتوری ناآرامیهای لبنان را مورد توجه قرار داده است که اخیرا در شهر طرابلس دیده شد. البته تحلیلگران این ناآرامیها را از سوی برخی جریانهای سیاسی شکست خورده پس از تشکیل موفق دولت لبنان می دانند.

واکنش جامعه بین الملل به حق فلسطینیان

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به بی توجهی جامعه بین الملل به خواست فلسطینیان در زمینه تشکیل کشور مستقل و بازگشت آوارگان توجه دارد.

دیکتاتورهای بر باد رفته...

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز به سرنگونی دیکتاتورهای جهان عرب اشاره دارد که از بن علی در تونس آغاز شد و سپس با سرنگونی مبارک و فرار عبدالله صالح از یمن ادامه یافت. البته چندی بعد هم باید در انتظار سقوط رژیم قذافی باشیم.

تنش های فندکی

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری به تنشهای طرابلس میان دو منطقه "جبل محسن" و "باب التبانه" اشاره دارد.

کوتوله سیاسی در سازمان ملل!

روزنامه الوطن قطر با اشاره به حمایت شورای امنیت به ویژه آمریکا از تجدید دوره دبیرکلی "بان کی مون"، این مسئله را مرتبط با حرف شنوی وی از غرب در مسائل مهم دانسته است.

مذاکره با طالبان

روزنامه عکاظ عربستان امروز مذاکرات آمریکا با طالبان را به نوعی دور زدن دولت پاکستان دانسته است.

نتیجه صلح؛ خواب طلایی و سکه های ناب!

آخرین وضعیت دیکتاتور یمن

دموکراسی نمایشی جهان عرب

